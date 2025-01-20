Врачи ХМАО раскрыли опасную для беременных инфекцию, передающуюся через продукты

Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска (ХМАО) предупредили об опасном инфекционном заболевании для беременных — листериозе, который передается через мясные и молочные продукты. Об этом рассказали специалисты центра в своих соцсетях.
«Эта инфекция встречается редко, но она может оказать серьезное влияние на беременность, неся опасность как для матери, так и для развивающегося плода. Важно понимать, что листериоз может привести к тяжелым осложнениям, включая выкидыши, преждевременные роды и инфекции новорожденного» — сообщили врачи в своей статье в соцсети «ВКонтакте».
Заболевание передается через зараженные продукты питания, чаще всего это могут быть необработанные или плохо приготовленные мясо и рыба, сыры и молоко, не прошедшие пастеризацию. Еще листериоз может передаться через сырые овощи, которые были загрязнены в процессе выращивания или хранения.
У беременных женщин симптомы инфекции могут быть почти незаметными. Также они могут проявляться лихорадкой, мышечными болями и слабостью.
Чтобы избежать заражения, беременным нужно следовать некоторым правилам: употреблять мясо только после достаточной термической обработки, исключить некипяченые или непастеризованные молочные продукты и соблюдать сроки годности и условия хранения пищи. «Нужно тщательно мыть сырые овощи и фрукты, а также тщательно мыть руки перед едой и после контакта с сырым мясом», — добавили врачи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!