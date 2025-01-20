20 января 2025

Врачи ХМАО раскрыли опасную для беременных инфекцию, передающуюся через продукты

Беременных в ХМАО предупредили об опасности листериоза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Листериоз может передавать через мясо, рыбу, молочные продукты и овощи
Листериоз может передавать через мясо, рыбу, молочные продукты и овощи Фото:

Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска (ХМАО) предупредили об опасном инфекционном заболевании для беременных — листериозе, который передается через мясные и молочные продукты. Об этом рассказали специалисты центра в своих соцсетях.

«Эта инфекция встречается редко, но она может оказать серьезное влияние на беременность, неся опасность как для матери, так и для развивающегося плода. Важно понимать, что листериоз может привести к тяжелым осложнениям, включая выкидыши, преждевременные роды и инфекции новорожденного» — сообщили врачи в своей статье в соцсети «ВКонтакте».

Заболевание передается через зараженные продукты питания, чаще всего это могут быть необработанные или плохо приготовленные мясо и рыба, сыры и молоко, не прошедшие пастеризацию. Еще листериоз может передаться через сырые овощи, которые были загрязнены в процессе выращивания или хранения.

У беременных женщин симптомы инфекции могут быть почти незаметными. Также они могут проявляться лихорадкой, мышечными болями и слабостью.

Чтобы избежать заражения, беременным нужно следовать некоторым правилам: употреблять мясо только после достаточной термической обработки, исключить некипяченые или непастеризованные молочные продукты и соблюдать сроки годности и условия хранения пищи. «Нужно тщательно мыть сырые овощи и фрукты, а также тщательно мыть руки перед едой и после контакта с сырым мясом», — добавили врачи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска (ХМАО) предупредили об опасном инфекционном заболевании для беременных — листериозе, который передается через мясные и молочные продукты. Об этом рассказали специалисты центра в своих соцсетях. «Эта инфекция встречается редко, но она может оказать серьезное влияние на беременность, неся опасность как для матери, так и для развивающегося плода. Важно понимать, что листериоз может привести к тяжелым осложнениям, включая выкидыши, преждевременные роды и инфекции новорожденного» — сообщили врачи в своей статье в соцсети «ВКонтакте». Заболевание передается через зараженные продукты питания, чаще всего это могут быть необработанные или плохо приготовленные мясо и рыба, сыры и молоко, не прошедшие пастеризацию. Еще листериоз может передаться через сырые овощи, которые были загрязнены в процессе выращивания или хранения. У беременных женщин симптомы инфекции могут быть почти незаметными. Также они могут проявляться лихорадкой, мышечными болями и слабостью. Чтобы избежать заражения, беременным нужно следовать некоторым правилам: употреблять мясо только после достаточной термической обработки, исключить некипяченые или непастеризованные молочные продукты и соблюдать сроки годности и условия хранения пищи. «Нужно тщательно мыть сырые овощи и фрукты, а также тщательно мыть руки перед едой и после контакта с сырым мясом», — добавили врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...