На СВО погиб адвокат «ночного губернатора» Петербурга

Питерский адвокат Константин Кузьминых, известный тем, что защищал криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина) — «ночного губернатора» Санкт-Петербурга, погиб в зоне спецоперации, вблизи населенного пункта Киреевка в Курской области. Об этом сообщили в военном комиссариате Санкт-Петербурга.
«55-летний юрист добровольно ушел на СВО в конце октября 2024 года. В армии Кузьминых был снайпером в разведывательном подразделении. [Он] погиб в зоне СВО — возле поселка Киреевка Суджанского района Курской области», — передает РБК информацию из военкомата. По словам коллег Кузьминых, его решение уйти на СВО стало неожиданным для всех, кто его знал.
Константин Кузьминых родился в Ленинграде в 1969 году, начал свою карьеру в милиции в 2003 году и в следующем году получил статус адвоката. До отправки в зону боевых действий юрист вел активную юридическую практику и преподавательскую деятельность. Он также работал в Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Лапинский и партнеры», где защищал Владимира Барсукова, он был лидером «тамбовского» преступного сообщества, известного как «ночной губернатор Петербурга». Преступника арестовали в арестованного в 2007 году. При этом в 2022 году против Барсукова было возбуждено новое уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.