Больше всего в Свердловской области ищут «продажников» и водителей: сколько они получают. Скрин

Самыми востребованными специалистами в Свердловской области стали менеджеры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Количество вакансий для продавцов-консультантов достигло 30,9 тысячи
Количество вакансий для продавцов-консультантов достигло 30,9 тысячи Фото:

По итогам 2024 года самыми востребованными специалистами в Свердловской области стали менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители. Аналитикой с URA.RU поделились в пресс-службе hh.ru. 

Количество вакансий для менеджеров по продажам достигло 38,8 тысячи. Чуть меньше было опубликовано предложений для продавцов-консультантов — 30,9 тысячи, а для водителей — 23,2 тысячи. 

По данным hh.ru, зарплаты для менеджеров по продажам варьируются от 40 тысяч до нескольких миллионов рублей. Доход зависит от количества сделок. Для водителей зарплаты начинаются от 60 тысяч и достигают 400 тысяч рублей. Продавцы-консультанты могут получать от 45 тысяч до 150 тысяч рублей.  

Самыми непопулярными специалистами в 2024 году были бортпроводники, геймдизайнеры, комплаенс-менеджеры (следят за тем, чтобы компании соблюдали законы в финансовой деятельности — прим. ред.). Для них были открыты штучные вакансии. 

Эти профессии стали самыми востребованными
Эти профессии стали самыми востребованными
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам 2024 года самыми востребованными специалистами в Свердловской области стали менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители. Аналитикой с URA.RU поделились в пресс-службе hh.ru.  Количество вакансий для менеджеров по продажам достигло 38,8 тысячи. Чуть меньше было опубликовано предложений для продавцов-консультантов — 30,9 тысячи, а для водителей — 23,2 тысячи.  По данным hh.ru, зарплаты для менеджеров по продажам варьируются от 40 тысяч до нескольких миллионов рублей. Доход зависит от количества сделок. Для водителей зарплаты начинаются от 60 тысяч и достигают 400 тысяч рублей. Продавцы-консультанты могут получать от 45 тысяч до 150 тысяч рублей.   Самыми непопулярными специалистами в 2024 году были бортпроводники, геймдизайнеры, комплаенс-менеджеры (следят за тем, чтобы компании соблюдали законы в финансовой деятельности — прим. ред.). Для них были открыты штучные вакансии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...