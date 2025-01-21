По итогам 2024 года самыми востребованными специалистами в Свердловской области стали менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители. Аналитикой с URA.RU поделились в пресс-службе hh.ru.
Количество вакансий для менеджеров по продажам достигло 38,8 тысячи. Чуть меньше было опубликовано предложений для продавцов-консультантов — 30,9 тысячи, а для водителей — 23,2 тысячи.
По данным hh.ru, зарплаты для менеджеров по продажам варьируются от 40 тысяч до нескольких миллионов рублей. Доход зависит от количества сделок. Для водителей зарплаты начинаются от 60 тысяч и достигают 400 тысяч рублей. Продавцы-консультанты могут получать от 45 тысяч до 150 тысяч рублей.
Самыми непопулярными специалистами в 2024 году были бортпроводники, геймдизайнеры, комплаенс-менеджеры (следят за тем, чтобы компании соблюдали законы в финансовой деятельности — прим. ред.). Для них были открыты штучные вакансии.
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