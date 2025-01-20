Вместе с похолоданием в регион придет снегопад
В Тюмени ожидаются резкое похолодание и штормовой ветер. Об этом жителей региона предупреждает в telegram-канале областное управление МЧС России.
«По данным Тюменского ЦГМС, на юге Тюменской области 22 января прогнозируется усиление северо-западного ветра. Ночью местами порывы до 18 метров в секунду, днем повсеместно 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что в течение дня ожидаются снегопады. Температура воздуха резко опустится до 24—29 градусов мороза, днем до минус 24. На дорогах возможны снежные заносы.
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