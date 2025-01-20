20 января 2025

Тюменцам сообщили о штормовом ветре и морозах

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение на 22 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с похолоданием в регион придет снегопад
Вместе с похолоданием в регион придет снегопад Фото:

В Тюмени ожидаются резкое похолодание и штормовой ветер. Об этом жителей региона предупреждает в telegram-канале областное управление МЧС России.

«По данным Тюменского ЦГМС, на юге Тюменской области 22 января прогнозируется усиление северо-западного ветра. Ночью местами порывы до 18 метров в секунду, днем повсеместно 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в течение дня ожидаются снегопады. Температура воздуха резко опустится до 24—29 градусов мороза, днем до минус 24. На дорогах возможны снежные заносы.

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В Тюмени ожидаются резкое похолодание и штормовой ветер. Об этом жителей региона предупреждает в telegram-канале областное управление МЧС России. «По данным Тюменского ЦГМС, на юге Тюменской области 22 января прогнозируется усиление северо-западного ветра. Ночью местами порывы до 18 метров в секунду, днем повсеместно 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в течение дня ожидаются снегопады. Температура воздуха резко опустится до 24—29 градусов мороза, днем до минус 24. На дорогах возможны снежные заносы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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