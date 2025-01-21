Путин и Си Цзиньпин переговорили по видео

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Путин и Си общались по видеосвязи
Путин и Си общались по видеосвязи Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеосвязи. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«21 января в первой половине дня Си Цзиньпин провел встречу в формате видеоконференции с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении Центрального телевидения. Председатель КНР в этот момент находился в Доме народных собраний в Пекине.

В последний раз лидеры двух стран разговаривали друг с другом 16 мая 2024 года. Тогда Владимир Путин прибыл в Китай с рабочим визитом. Они обсудили сотрудничество между странами и объявили 2024 и 2025 годы годами культуры Китая и России.

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеосвязи. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. «21 января в первой половине дня Си Цзиньпин провел встречу в формате видеоконференции с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении Центрального телевидения. Председатель КНР в этот момент находился в Доме народных собраний в Пекине. В последний раз лидеры двух стран разговаривали друг с другом 16 мая 2024 года. Тогда Владимир Путин прибыл в Китай с рабочим визитом. Они обсудили сотрудничество между странами и объявили 2024 и 2025 годы годами культуры Китая и России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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