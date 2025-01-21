Путин и Си Цзиньпин переговорили по видео

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеосвязи. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«21 января в первой половине дня Си Цзиньпин провел встречу в формате видеоконференции с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении Центрального телевидения. Председатель КНР в этот момент находился в Доме народных собраний в Пекине.
В последний раз лидеры двух стран разговаривали друг с другом 16 мая 2024 года. Тогда Владимир Путин прибыл в Китай с рабочим визитом. Они обсудили сотрудничество между странами и объявили 2024 и 2025 годы годами культуры Китая и России.
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