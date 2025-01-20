20 января 2025

Владелец туркомплекса в Кунгуре избавляется от гостиницы в Перми

В Перми продают гостиницу «Сталагмит» за 93 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание гостиницы было построено в 1992 году
Здание гостиницы было построено в 1992 году Фото:

Владелец гостинично-туристического комплекса «Сталагмит» в Кунгуре продает одноименную четырехэтажную гостиницу в Свердловском районе Перми. Объект, расположенный на улице Куйбышева, оценивают в 93 млн рублей.

«Здание 1992 года постройки площадью более 1000 квадратных метров оборудовано под гостиницу, офисы и кафе. Имеется своя газовая котельная, первый и второй этажи заполнены арендаторами, третий и четвертый этаж занимает гостиница», — говорится на сайте бесплатных объявлений.

Номерной фонд гостиницы «Сталагмит» в Перми составляет 30 номеров. Имеется парковка для личного транспорта и автобусов. На сайте гостиницы сказано, что она подходит как для командировок, семейного отдыха, так и для приема спортивных команд.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Чайковский Пермского края выставлен на продажу четырехэтажный санаторий-гостиница «Изумруд» за 100 миллионов рублей. Объект площадью 3,5 тысяч квадратных метров расположен на берегу реки Камы. 

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Владелец гостинично-туристического комплекса «Сталагмит» в Кунгуре продает одноименную четырехэтажную гостиницу в Свердловском районе Перми. Объект, расположенный на улице Куйбышева, оценивают в 93 млн рублей. «Здание 1992 года постройки площадью более 1000 квадратных метров оборудовано под гостиницу, офисы и кафе. Имеется своя газовая котельная, первый и второй этажи заполнены арендаторами, третий и четвертый этаж занимает гостиница», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Номерной фонд гостиницы «Сталагмит» в Перми составляет 30 номеров. Имеется парковка для личного транспорта и автобусов. На сайте гостиницы сказано, что она подходит как для командировок, семейного отдыха, так и для приема спортивных команд. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Чайковский Пермского края выставлен на продажу четырехэтажный санаторий-гостиница «Изумруд» за 100 миллионов рублей. Объект площадью 3,5 тысяч квадратных метров расположен на берегу реки Камы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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