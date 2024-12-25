В Чайковском за 100 миллионов рублей продают санаторий «Изумруд»

В городе Чайковский Пермского края выставлен на продажу четырехэтажный санаторий-гостиница «Изумруд» за 100 миллионов рублей. Объект площадью 3,5 тысяч квадратных метров расположен на берегу Камы в городском центре.
«В здании санатория имеются номера разного уровня комфортности, а также лечебные и оздоровительные кабинеты, два конференц-зала, фитнес-центр, биллиард, библиотека, кухня и столовая», — говорится на сайте бесплатных объявлений. В санатории 88 номеров, включая лечебные кабинеты.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Пермь — Краснокамск за 25 млн рублей продают комплекс из гостиницы, бани и АЗС. Это база для стоянки грузового транспорта со всей инфраструктурой.
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