В Чайковском за 100 миллионов рублей продают санаторий «Изумруд»

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Санаторий расположен на берегу Камы
Санаторий расположен на берегу Камы Фото:

В городе Чайковский Пермского края выставлен на продажу четырехэтажный санаторий-гостиница «Изумруд» за 100 миллионов рублей. Объект площадью 3,5 тысяч квадратных метров расположен на берегу Камы в городском центре.

«В здании санатория имеются номера разного уровня комфортности, а также лечебные и оздоровительные кабинеты, два конференц-зала, фитнес-центр, биллиард, библиотека, кухня и столовая», — говорится на сайте бесплатных объявлений. В санатории 88 номеров, включая лечебные кабинеты.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Пермь — Краснокамск за 25 млн рублей продают комплекс из гостиницы, бани и АЗС. Это база для стоянки грузового транспорта со всей инфраструктурой.

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В городе Чайковский Пермского края выставлен на продажу четырехэтажный санаторий-гостиница «Изумруд» за 100 миллионов рублей. Объект площадью 3,5 тысяч квадратных метров расположен на берегу Камы в городском центре. «В здании санатория имеются номера разного уровня комфортности, а также лечебные и оздоровительные кабинеты, два конференц-зала, фитнес-центр, биллиард, библиотека, кухня и столовая», — говорится на сайте бесплатных объявлений. В санатории 88 номеров, включая лечебные кабинеты. Ранее URA.RU писало, что на трассе Пермь — Краснокамск за 25 млн рублей продают комплекс из гостиницы, бани и АЗС. Это база для стоянки грузового транспорта со всей инфраструктурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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