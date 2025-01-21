В Миассе начали увольняться врачи скорой помощи

21 января 2025 в 16:20 Размер текста - 17 +

Со станции скорой помощи уходят сразу три фельдшера (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области со станции скорой помощи «Северная» увольняются сразу три фельдшера из-за переработок и низких зарплат. Об этом сообщила URA.RU фельдшер Светлана Л. В региональном минздраве ответили, что информация не соответствует действительности, однако фельдшер в ответ назвала фамилии уволившихся сотрудников. «Месяц назад обращалась к губернатору по поводу низких зарплат и большой текучки кадров на скорой в городе Миасс. Минздрав и прокуратура отписались, что нарушений не выявлено, но в январе на нашей подстанции еще два фельдшера написали заявления на увольнение», — уточнила Светлана. Фельдшер с максимальным стажем предупреждала, что зарплата на одну ставку за работу сутками равны 26-35 тысячам рублей и на нее не выжить, поэтому сотрудники вынуждены брать дополнительные дежурства или трудиться на двух работах. В результате выходит, что индикативный показатель соблюдается только благодаря двойной нагрузке на врачей. В региональном минздраве проверили данные и заявили, что эта информация не соответствует действительности. «Заявления об увольнениях на подстанции скорой помощи Миасса не поступали, и все сотрудники продолжают выполнять свои обязанности в штатном режиме. Информация о размере заработной платы также не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе областного минздрава. В ведомстве уточнили, что действительно, часть фельдшеров совмещает ставку в скорой помощи с работой в другом месте либо берет дополнительные смены. В свою очередь Светлана назвала фамилии трех фельдшеров, кто подал заявления на увольнение. Сама она также убрала из традиционных 1,75 ставки половину ставки. Медик еще в декабре предупреждала о том, что фельдшеры будут уходить от такой нагрузки. «У нас с 1 февраля увольняются три фельдшера — одна устраивается в поликлинику, вторая уезжает в Первоуральск, третья сегодня принесла заявление на увольнение. Я сама перешла на 1,25 ставки», — добавила фельдшер. В ответе прокуратуры региона на обращение фельдшера указано, что зарплата сотрудников действительно соответствует индикативным показателям (есть в распоряжении редакции). Других серьезных нарушений проверка не обнаружила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области со станции скорой помощи «Северная» увольняются сразу три фельдшера из-за переработок и низких зарплат. Об этом сообщила URA.RU фельдшер Светлана Л. В региональном минздраве ответили, что информация не соответствует действительности, однако фельдшер в ответ назвала фамилии уволившихся сотрудников. «Месяц назад обращалась к губернатору по поводу низких зарплат и большой текучки кадров на скорой в городе Миасс. Минздрав и прокуратура отписались, что нарушений не выявлено, но в январе на нашей подстанции еще два фельдшера написали заявления на увольнение», — уточнила Светлана. Фельдшер с максимальным стажем предупреждала, что зарплата на одну ставку за работу сутками равны 26-35 тысячам рублей и на нее не выжить, поэтому сотрудники вынуждены брать дополнительные дежурства или трудиться на двух работах. В результате выходит, что индикативный показатель соблюдается только благодаря двойной нагрузке на врачей. В региональном минздраве проверили данные и заявили, что эта информация не соответствует действительности. «Заявления об увольнениях на подстанции скорой помощи Миасса не поступали, и все сотрудники продолжают выполнять свои обязанности в штатном режиме. Информация о размере заработной платы также не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе областного минздрава. В ведомстве уточнили, что действительно, часть фельдшеров совмещает ставку в скорой помощи с работой в другом месте либо берет дополнительные смены. В свою очередь Светлана назвала фамилии трех фельдшеров, кто подал заявления на увольнение. Сама она также убрала из традиционных 1,75 ставки половину ставки. Медик еще в декабре предупреждала о том, что фельдшеры будут уходить от такой нагрузки. «У нас с 1 февраля увольняются три фельдшера — одна устраивается в поликлинику, вторая уезжает в Первоуральск, третья сегодня принесла заявление на увольнение. Я сама перешла на 1,25 ставки», — добавила фельдшер. В ответе прокуратуры региона на обращение фельдшера указано, что зарплата сотрудников действительно соответствует индикативным показателям (есть в распоряжении редакции). Других серьезных нарушений проверка не обнаружила.