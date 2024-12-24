В Миассе уволится фельдшер скорой помощи с 28 годами стажа, показавшая зарплату

25 декабря 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Фельдшеры подыскивают себе новую работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области планирует написать заявление на увольнение фельдшер скорой медицинской помощи с 28 годами стажа. Об этом она рассказала URA.RU. Ранее она показала расчетку с максимальной зарплатой за выслугу лет и совмещение. «Мы пытаемся добиться справедливости уже несколько лет, но ничего не меняется. От главврача и минздрава получаем отписки. Никого не волнует, что мы десятки лет работаем на две ставки, чтобы прокормить семью и заплатить за ЖКХ. Я ищу другую работу, это безобразие надоело», — рассказала URA.RU Светлана. Фельдшер рассказала, что ее зарплата со всеми переработками и выплатами за стаж является максимальной, она получает около 58 тысяч рублей за работу сутки через двое. Тем, кто приходит на скорую из колледжа, платят всего 26 тысяч рублей. По данным URA.RU, в прокуратуре Миасса уже инициирована проверка по сообщению об уровне зарплат фельдшеров. «Официально главврач прав, в его отчетах соблюден индикативный показатель. Надо или всем увольняться, или переходить на одну ставку. Но на одну ставку не выживешь. Коллеги также уже подыскивают другие места», — добавила Светлана. В регионе фельдшеру с таким стажем могут предложить работу, к примеру, в сельской местности, где хорошие доплаты. Там они будут работать на одну ставку, ночевать дома и зарабатывать столько же. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, зарплата фельдшера станции скорой медицинской помощи Миасса с учетом квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы соответствует целевому значению. Оно было установлено указом президента России. «Все выплаты начисляются в соответствии с положением об плате труда работников Станции скорой медицинской помощи Миасса. Кроме того, согласно постановлению правительства РФ фельдшеру установлена специальная социальная выплата в размере 7000 рублей», — ответили в пресс-службе регионального минздрава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области планирует написать заявление на увольнение фельдшер скорой медицинской помощи с 28 годами стажа. Об этом она рассказала URA.RU. Ранее она показала расчетку с максимальной зарплатой за выслугу лет и совмещение. «Мы пытаемся добиться справедливости уже несколько лет, но ничего не меняется. От главврача и минздрава получаем отписки. Никого не волнует, что мы десятки лет работаем на две ставки, чтобы прокормить семью и заплатить за ЖКХ. Я ищу другую работу, это безобразие надоело», — рассказала URA.RU Светлана. Фельдшер рассказала, что ее зарплата со всеми переработками и выплатами за стаж является максимальной, она получает около 58 тысяч рублей за работу сутки через двое. Тем, кто приходит на скорую из колледжа, платят всего 26 тысяч рублей. По данным URA.RU, в прокуратуре Миасса уже инициирована проверка по сообщению об уровне зарплат фельдшеров. «Официально главврач прав, в его отчетах соблюден индикативный показатель. Надо или всем увольняться, или переходить на одну ставку. Но на одну ставку не выживешь. Коллеги также уже подыскивают другие места», — добавила Светлана. В регионе фельдшеру с таким стажем могут предложить работу, к примеру, в сельской местности, где хорошие доплаты. Там они будут работать на одну ставку, ночевать дома и зарабатывать столько же. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, зарплата фельдшера станции скорой медицинской помощи Миасса с учетом квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы соответствует целевому значению. Оно было установлено указом президента России. «Все выплаты начисляются в соответствии с положением об плате труда работников Станции скорой медицинской помощи Миасса. Кроме того, согласно постановлению правительства РФ фельдшеру установлена специальная социальная выплата в размере 7000 рублей», — ответили в пресс-службе регионального минздрава.