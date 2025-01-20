20 января 2025

Тюменцам рассказали, где узнавать об актировках

В Тюмени информацию об актировках размещают на сайте мэрии и в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Информацию о дистанционном обучении можно получить из нескольких источников
Информацию о дистанционном обучении можно получить из нескольких источников Фото:

В Тюмени информацию об актировках можно получить сразу из нескольких источников. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации.

«Напоминаем! До 15 марта включительно жители Тюмени могут ежедневно узнавать, отменяются ли учебные занятия в школах по погодным условиям. Зима продлится еще долго, и возможны резкие похолодания», — говорится в сообщении.

Узнать актуальную информацию об актировках можно будет:

  • на официальном сайте городской администрации;
  • в сообществе «Тюмень — наш дом» в социальной сети «ВКонтакте»;
  • в группе «Администрация города Тюмени» в «Одноклассниках»;
  • в мессенджере «Телеграм» через чат-бот «ЕЦОР».

Информация обновляется дважды в сутки. В 6:20 объявляют об актировках для первой смены, в 10:50 — для второй.

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В Тюмени информацию об актировках можно получить сразу из нескольких источников. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. «Напоминаем! До 15 марта включительно жители Тюмени могут ежедневно узнавать, отменяются ли учебные занятия в школах по погодным условиям. Зима продлится еще долго, и возможны резкие похолодания», — говорится в сообщении. Узнать актуальную информацию об актировках можно будет: Информация обновляется дважды в сутки. В 6:20 объявляют об актировках для первой смены, в 10:50 — для второй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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