Тюменцам рассказали, где узнавать об актировках

Информацию о дистанционном обучении можно получить из нескольких источников
В Тюмени информацию об актировках можно получить сразу из нескольких источников. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации.
«Напоминаем! До 15 марта включительно жители Тюмени могут ежедневно узнавать, отменяются ли учебные занятия в школах по погодным условиям. Зима продлится еще долго, и возможны резкие похолодания», — говорится в сообщении.
Узнать актуальную информацию об актировках можно будет:
- на официальном сайте городской администрации;
- в сообществе «Тюмень — наш дом» в социальной сети «ВКонтакте»;
- в группе «Администрация города Тюмени» в «Одноклассниках»;
- в мессенджере «Телеграм» через чат-бот «ЕЦОР».
Информация обновляется дважды в сутки. В 6:20 объявляют об актировках для первой смены, в 10:50 — для второй.
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