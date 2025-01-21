Трамп вернул смертную казнь

Президент США Дональд Трамп восстановил смертную казнь на федеральном уровне. Об этом говорится в исполнительном приказе.
«Раздел 3. Федеральная смертная казнь. Генеральный прокурор должен добиваться вынесения смертного приговора за все преступления, тяжесть которых требует его применения», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Белого Дома.
В приказе также сказано, что когда экс-глава США Джо Байден вступил в должность в 2021 году, он объявил мораторий на федеральные казни. Однако 23 декабря 2024 года он смягчил приговоры 37 из 40 осужденных на смертную казнь, включая насильников и убийц. Эти преступники жестоко обращались с детьми и совершали садистские преступления. Как подчеркивается в приказе Трампа, Байден действовал против законов, которые защищают жертв, и некоторые судьи также игнорируют закон, называя смертную казнь неконституционной. Эти действия ставят под угрозу законы страны и оскорбляют жертв жестоких преступлений, говорится в приказе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.