Трамп вернул смертную казнь

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Трамп восстановил смертную казнь, которой Байден объявил мораторий в 2021 году
Трамп восстановил смертную казнь, которой Байден объявил мораторий в 2021 году Фото:

Президент США Дональд Трамп восстановил смертную казнь на федеральном уровне. Об этом говорится в исполнительном приказе.

 «Раздел 3. Федеральная смертная казнь. Генеральный прокурор должен добиваться вынесения смертного приговора за все преступления, тяжесть которых требует его применения», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Белого Дома.

В приказе также сказано, что когда экс-глава США Джо Байден вступил в должность в 2021 году, он объявил мораторий на федеральные казни. Однако 23 декабря 2024 года он смягчил приговоры 37 из 40 осужденных на смертную казнь, включая насильников и убийц. Эти преступники жестоко обращались с детьми и совершали садистские преступления. Как подчеркивается в приказе Трампа, Байден действовал против законов, которые защищают жертв, и некоторые судьи также игнорируют закон, называя смертную казнь неконституционной. Эти действия ставят под угрозу законы страны и оскорбляют жертв жестоких преступлений, говорится в приказе. 

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Президент США Дональд Трамп восстановил смертную казнь на федеральном уровне. Об этом говорится в исполнительном приказе.  «Раздел 3. Федеральная смертная казнь. Генеральный прокурор должен добиваться вынесения смертного приговора за все преступления, тяжесть которых требует его применения», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Белого Дома. В приказе также сказано, что когда экс-глава США Джо Байден вступил в должность в 2021 году, он объявил мораторий на федеральные казни. Однако 23 декабря 2024 года он смягчил приговоры 37 из 40 осужденных на смертную казнь, включая насильников и убийц. Эти преступники жестоко обращались с детьми и совершали садистские преступления. Как подчеркивается в приказе Трампа, Байден действовал против законов, которые защищают жертв, и некоторые судьи также игнорируют закон, называя смертную казнь неконституционной. Эти действия ставят под угрозу законы страны и оскорбляют жертв жестоких преступлений, говорится в приказе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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