Власти ЯНАО обновили программу «Сотрудничество», которая предусматривает социальные выплаты тем гражданам, которые покидают Ямал и приобретают жилье в Тюменской области. О том, какие пункты социальной поддержки изменились, — читайте в материале URA.RU.
«Новое постановление предусматривает изменение в программу в части уточнения категории граждан-участников и исключения работающих граждан, а также устанавливает ограничение по сроку рождения или прибытия граждан в ЯНАО — не позднее 1 января 2005 года. Также устанавливается предельный размер социальной выплаты — до семи миллионов рублей», — сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
Ранее программа не имела ограничений по дате проживания или переезда в ЯНАО, а также не имела ограничений по сумме материальной выплаты. «Право на получение социальных выплат для приобретения жилого помещения имеют граждане, постоянно проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе и имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет», — сказано в перечне документов для первоначальной постановки на программу «Сотрудничество» от 12 декабря 2019 года. В соответствии с изменениями от 20 января 2025 года, социальные выплаты по программе «Сотрудничество» предоставляются:
Совместной программе ХМАО, ЯНАО и Тюменской области «Сотрудничество» в июле 2024 года исполнилось 20 лет. Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что по данной программе в регион переехали более 7 000 семей из ХМАО и ЯНАО. А более 15 000 человек — получили социальные выплаты на покупку жилья в автономных округах. При этом 23 500 пенсионеров, переехавших из северных регионов в Тюмень, получают доплаты и компенсации на оплату услуг ЖКХ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!