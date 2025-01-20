20 января 2025

Омбудсмен ХМАО помогла обрести жилье бездомному инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Стребкова помогла бездомному
Наталья Стребкова помогла бездомному Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла инвалиду из Нягани (ХМАО), потерявшему дом, найти временное жилье. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена.

«Сотрудниками аппарата уполномоченного Югры оперативно организовано взаимодействие с индивидуальным предпринимателем Демидом Лажинцевым, осуществляющим предоставление социальных услуг для лиц БОМЖ. Он оказал содействие в устройстве заявителя для проживания в региональную благотворительную общественную организацию социальной адаптации граждан „Фавор“», — сказано в сообщении.

Раньше у мужчины был статус инвалида, но во время отбывания тюремного срока этот статус был утерян, как и выплата пенсии по инвалидности. А после освобождения югорчанин узнал, что его дом снесли. «Так гражданин остался без средств к существованию, без „крыши над головой“, а также без документов». — добавила омбудсмен.

Сейчас мужчина снова получает статус инвалидности, еще ему предоставили предметы первой необходимости для жизни. А в депсоцразвития Югры ему помогают восстановить утраченные документы.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла инвалиду из Нягани (ХМАО), потерявшему дом, найти временное жилье. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена. «Сотрудниками аппарата уполномоченного Югры оперативно организовано взаимодействие с индивидуальным предпринимателем Демидом Лажинцевым, осуществляющим предоставление социальных услуг для лиц БОМЖ. Он оказал содействие в устройстве заявителя для проживания в региональную благотворительную общественную организацию социальной адаптации граждан „Фавор“», — сказано в сообщении. Раньше у мужчины был статус инвалида, но во время отбывания тюремного срока этот статус был утерян, как и выплата пенсии по инвалидности. А после освобождения югорчанин узнал, что его дом снесли. «Так гражданин остался без средств к существованию, без „крыши над головой“, а также без документов». — добавила омбудсмен. Сейчас мужчина снова получает статус инвалидности, еще ему предоставили предметы первой необходимости для жизни. А в депсоцразвития Югры ему помогают восстановить утраченные документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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