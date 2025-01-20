Омбудсмен ХМАО помогла обрести жилье бездомному инвалиду

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла инвалиду из Нягани (ХМАО), потерявшему дом, найти временное жилье. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена.
«Сотрудниками аппарата уполномоченного Югры оперативно организовано взаимодействие с индивидуальным предпринимателем Демидом Лажинцевым, осуществляющим предоставление социальных услуг для лиц БОМЖ. Он оказал содействие в устройстве заявителя для проживания в региональную благотворительную общественную организацию социальной адаптации граждан „Фавор“», — сказано в сообщении.
Раньше у мужчины был статус инвалида, но во время отбывания тюремного срока этот статус был утерян, как и выплата пенсии по инвалидности. А после освобождения югорчанин узнал, что его дом снесли. «Так гражданин остался без средств к существованию, без „крыши над головой“, а также без документов». — добавила омбудсмен.
Сейчас мужчина снова получает статус инвалидности, еще ему предоставили предметы первой необходимости для жизни. А в депсоцразвития Югры ему помогают восстановить утраченные документы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!