Новогоднюю Тюмень построили в игре «Майнкрафт». Видео

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Центром экспозиции стала главная елка города на площади 400-летия Тюмени
Центром экспозиции стала главная елка города на площади 400-летия Тюмени Фото:

Тюменский школьник Грант Мелкоян создал новогоднюю Тюмень в популярной игре Minecraft. Об этом сообщает telegram-канал «Твоя Тюмень».

«Началось все с модели легендарного „Муравейника“. Это было еще в 2023 году. А потом пришла идея сделать площадь 400-летия Тюмени», — пояснил автор модели в выложенном на канале видео.

Сообщается, что для модели было создано больше 900 объектов. Центром экспозиции стала главная городская елка.

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Тюменский школьник Грант Мелкоян создал новогоднюю Тюмень в популярной игре Minecraft. Об этом сообщает telegram-канал «Твоя Тюмень». «Началось все с модели легендарного „Муравейника“. Это было еще в 2023 году. А потом пришла идея сделать площадь 400-летия Тюмени», — пояснил автор модели в выложенном на канале видео. Сообщается, что для модели было создано больше 900 объектов. Центром экспозиции стала главная городская елка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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