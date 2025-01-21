Центром экспозиции стала главная елка города на площади 400-летия Тюмени
Тюменский школьник Грант Мелкоян создал новогоднюю Тюмень в популярной игре Minecraft. Об этом сообщает telegram-канал «Твоя Тюмень».
«Началось все с модели легендарного „Муравейника“. Это было еще в 2023 году. А потом пришла идея сделать площадь 400-летия Тюмени», — пояснил автор модели в выложенном на канале видео.
Сообщается, что для модели было создано больше 900 объектов. Центром экспозиции стала главная городская елка.
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