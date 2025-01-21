Избитой одноклассницами челябинской школьнице выплатили компенсацию

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Девочке выплатили 130 тысяч рублей
Девочке выплатили 130 тысяч рублей Фото:

В Аргаяше Челябинской области выплатят компенсацию школьнице, которую избили одноклассницы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Аргаяшский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда, причиненного избиением дочери 2008 года рождения. Суд взыскал в пользу девочки и матери с несовершеннолетних ответчиц или их законных представителей (родителей) компенсацию морального вреда в общей сумме 130 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 4 марта 2024 года. Две девочки 2007 и 2008 года рождения нанесли однокласснице множество ударов по голове и телу, у девочки появились синяки. Другие дети снимали происходящее на камеру телефона и затем выложили в сеть.

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В Аргаяше Челябинской области выплатят компенсацию школьнице, которую избили одноклассницы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Аргаяшский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда, причиненного избиением дочери 2008 года рождения. Суд взыскал в пользу девочки и матери с несовершеннолетних ответчиц или их законных представителей (родителей) компенсацию морального вреда в общей сумме 130 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 4 марта 2024 года. Две девочки 2007 и 2008 года рождения нанесли однокласснице множество ударов по голове и телу, у девочки появились синяки. Другие дети снимали происходящее на камеру телефона и затем выложили в сеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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