Избитой одноклассницами челябинской школьнице выплатили компенсацию

В Аргаяше Челябинской области выплатят компенсацию школьнице, которую избили одноклассницы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Аргаяшский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда, причиненного избиением дочери 2008 года рождения. Суд взыскал в пользу девочки и матери с несовершеннолетних ответчиц или их законных представителей (родителей) компенсацию морального вреда в общей сумме 130 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 4 марта 2024 года. Две девочки 2007 и 2008 года рождения нанесли однокласснице множество ударов по голове и телу, у девочки появились синяки. Другие дети снимали происходящее на камеру телефона и затем выложили в сеть.
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