В челябинском селе школьницы избили сверстницу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Ночь" полиции Курчатовского района. Челябинск, дверь, участковый, подъезд, полиция, ночь, силовики
С подростками и их родителями будет работать полиция Фото:

В селе Аргаяш Челябинской области школьницы избили сверстницу. Полиция выясняет обстоятельства драки девочек, сообщили URA.RU в пресс-службе главка МВД по региону.

«Причиной конфликта между школьницами стали личные неприязненные отношения, вероятно, не поделили мальчика. Девочки набросились на одну из сверстниц за гаражами. Пока одна из девочек била жертву, остальные снимали происходящее на телефоны и советовали, куда бить», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В полиции сообщил, что заявление поступило от мамы потерпевшей девочки. Сама девочка серьезно не пострадала, у нее синяки и ссадины, медицинская помощь не потребовалась.

Все участники инцидента, произошедшего 4 марта, установлены и уже опрашиваются. Двум наиболее активно избивавшим школьницу девочкам по 16 и 15 лет. Родители этих девочек будут привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию дочерей по статье 5,35 Кодекса об административных правонарушениях. Сами школьницы будут поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

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В селе Аргаяш Челябинской области школьницы избили сверстницу. Полиция выясняет обстоятельства драки девочек, сообщили URA.RU в пресс-службе главка МВД по региону. «Причиной конфликта между школьницами стали личные неприязненные отношения, вероятно, не поделили мальчика. Девочки набросились на одну из сверстниц за гаражами. Пока одна из девочек била жертву, остальные снимали происходящее на телефоны и советовали, куда бить», — уточнили в пресс-службе ведомства. В полиции сообщил, что заявление поступило от мамы потерпевшей девочки. Сама девочка серьезно не пострадала, у нее синяки и ссадины, медицинская помощь не потребовалась. Все участники инцидента, произошедшего 4 марта, установлены и уже опрашиваются. Двум наиболее активно избивавшим школьницу девочкам по 16 и 15 лет. Родители этих девочек будут привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию дочерей по статье 5,35 Кодекса об административных правонарушениях. Сами школьницы будут поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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