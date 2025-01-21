«Давайте покажем его адвокатам!»: блогер выступила против пересмотра дела тюменского педофила

Популярный блогер призывает своих коллег максимально распространить информацию о тюменском педофиле, дело которого собираются пересмотреть. Контент-мейкер под псевдонимом patsyuchka возмутились, что мужчина может оказаться безнаказанным. Этим она поделилась в социальных сетях.
«Нужно придать ситуацию сильной огласке, потому что мужик девять лет насиловал свою падчерицу и издевался над ней, а теперь уже четыре года идут суды. Он нанимает новых и новых адвокатов», — написала блогер в своем telegram-канале.
Чтобы организовать общественный резонанс, автор записала видеоролик с разбором ситуации на основании материалов URA.RU, который разместила в своем Tik-Tok. На данный момент на площадке у блогера порядка 139 тысяч подписчиков и более 25 млн лайков.
«Отмечайте в комментариях всех блогеров, чтобы они тоже снимали об этом видео. Давайте покажем его адвокатам, которым деньги не пахнут, что ситуацию замять не удастся и люди о ней говорят», — резюмировала блогер.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Тюмени собирается пересмотреть уголовное дело по статье о педофилии. Силовики считают, что во время одного из эпизодов насилия жертве могло исполниться 14 лет, что делает квалификацию изначального обвинения неверной.
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