В Челябинске дачи и коттеджи в январе 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года подорожали на 189 тысяч рублей. На данный момент средняя стоимость загородной недвижимости составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске дачи и коттеджи за год в среднем стали стоить на 189 тысяч рублей дороже. На данный момент их стоимость составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate».
Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная стоимость коттеджей и домов в Челябинске составляет миллион 500 тысяч рублей, максимальная — 41 миллион 500 тысяч рублей. Стоимость домов в городе не падает несмотря на низкий спрос, продавцы недвижимости не торопятся с продажей объектов.
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