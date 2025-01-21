Дачи и коттеджи в Челябинске подорожали почти на 200 тысяч рублей. Инфографика

21 января 2025 в 17:14 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость частных домов на данный момент составляет более 7 млн рублей за объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске дачи и коттеджи в январе 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года подорожали на 189 тысяч рублей. На данный момент средняя стоимость загородной недвижимости составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске дачи и коттеджи за год в среднем стали стоить на 189 тысяч рублей дороже. На данный момент их стоимость составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate». Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная стоимость коттеджей и домов в Челябинске составляет миллион 500 тысяч рублей, максимальная — 41 миллион 500 тысяч рублей. Стоимость домов в городе не падает несмотря на низкий спрос, продавцы недвижимости не торопятся с продажей объектов. Стоимость коттеджей в Челябинске за год выросла до 189 тысяч рублей за объект Инфографика: сайт «Restate» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске дачи и коттеджи в январе 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года подорожали на 189 тысяч рублей. На данный момент средняя стоимость загородной недвижимости составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске дачи и коттеджи за год в среднем стали стоить на 189 тысяч рублей дороже. На данный момент их стоимость составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate». Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная стоимость коттеджей и домов в Челябинске составляет миллион 500 тысяч рублей, максимальная — 41 миллион 500 тысяч рублей. Стоимость домов в городе не падает несмотря на низкий спрос, продавцы недвижимости не торопятся с продажей объектов.