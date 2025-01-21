Дачи и коттеджи в Челябинске подорожали почти на 200 тысяч рублей. Инфографика

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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, коттедж, дом для специалистов
Средняя стоимость частных домов на данный момент составляет более 7 млн рублей за объект Фото:

В Челябинске дачи и коттеджи в январе 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года подорожали на 189 тысяч рублей. На данный момент средняя стоимость загородной недвижимости составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске дачи и коттеджи за год в среднем стали стоить на 189 тысяч рублей дороже. На данный момент их стоимость составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная стоимость коттеджей и домов в Челябинске составляет миллион 500 тысяч рублей, максимальная — 41 миллион 500 тысяч рублей. Стоимость домов в городе не падает несмотря на низкий спрос, продавцы недвижимости не торопятся с продажей объектов.

Стоимость коттеджей в Челябинске за год выросла до 189 тысяч рублей за объект
Стоимость коттеджей в Челябинске за год выросла до 189 тысяч рублей за объект

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В Челябинске дачи и коттеджи в январе 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года подорожали на 189 тысяч рублей. На данный момент средняя стоимость загородной недвижимости составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске дачи и коттеджи за год в среднем стали стоить на 189 тысяч рублей дороже. На данный момент их стоимость составляет семь миллионов 132 тысячи рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate». Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная стоимость коттеджей и домов в Челябинске составляет миллион 500 тысяч рублей, максимальная — 41 миллион 500 тысяч рублей. Стоимость домов в городе не падает несмотря на низкий спрос, продавцы недвижимости не торопятся с продажей объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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