В Екатеринбурге исчезают классические учителя начальных классов

Мэрия Екатеринбурга: начальные классы будут учить учителя-предметники

21 января 2025 в 20:57 Размер текста - 17 +

В начальных классах теперь может быть несколько учителей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге исчезают классические учителя начальных классов, которые должны преподавать разные предметы — от математики и русского до иностранного языка. Так как по новым нормативным требованиям этой обязанности у них нет. Теперь они могут быть узкими специалистами — вести только один предмет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Учебный план в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составлен по предметному принципу (как в средних и старших классах, — прим. URA.RU). Нормативные требования о ведение всех предметов в начальной школе одним учителем отсутствуют», — объяснили в мэрии. При этом подчеркнув, что вопросы распределения нагрузки между педагогами и обеспечения кадрами относятся уже к компетенциям школ. Всего в Екатеринбурге на предметное обучение перешло менее 6% учебных заведений, добавили в мэрии. Применяется оно в школах шести из восьми районов города — в Октябрьском, Железнодорожном, Орджоникидзевском, Академическом, Чкаловском и Кировском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге исчезают классические учителя начальных классов, которые должны преподавать разные предметы — от математики и русского до иностранного языка. Так как по новым нормативным требованиям этой обязанности у них нет. Теперь они могут быть узкими специалистами — вести только один предмет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Учебный план в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составлен по предметному принципу (как в средних и старших классах, — прим. URA.RU). Нормативные требования о ведение всех предметов в начальной школе одним учителем отсутствуют», — объяснили в мэрии. При этом подчеркнув, что вопросы распределения нагрузки между педагогами и обеспечения кадрами относятся уже к компетенциям школ. Всего в Екатеринбурге на предметное обучение перешло менее 6% учебных заведений, добавили в мэрии. Применяется оно в школах шести из восьми районов города — в Октябрьском, Железнодорожном, Орджоникидзевском, Академическом, Чкаловском и Кировском.