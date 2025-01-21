В Екатеринбурге исчезают классические учителя начальных классов

Мэрия Екатеринбурга: начальные классы будут учить учителя-предметники
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, урок, ученики, школьный класс, начальная школа, учительница
В начальных классах теперь может быть несколько учителей Фото:

В Екатеринбурге исчезают классические учителя начальных классов, которые должны преподавать разные предметы — от математики и русского до иностранного языка. Так как по новым нормативным требованиям этой обязанности у них нет. Теперь они могут быть узкими специалистами — вести только один предмет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Учебный план в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составлен по предметному принципу (как в средних и старших классах, — прим. URA.RU). Нормативные требования о ведение всех предметов в начальной школе одним учителем отсутствуют», — объяснили в мэрии. При этом подчеркнув, что вопросы распределения нагрузки между педагогами и обеспечения кадрами относятся уже к компетенциям школ.

Всего в Екатеринбурге на предметное обучение перешло менее 6% учебных заведений, добавили в мэрии. Применяется оно в школах шести из восьми районов города — в Октябрьском, Железнодорожном, Орджоникидзевском, Академическом, Чкаловском и Кировском.

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В Екатеринбурге исчезают классические учителя начальных классов, которые должны преподавать разные предметы — от математики и русского до иностранного языка. Так как по новым нормативным требованиям этой обязанности у них нет. Теперь они могут быть узкими специалистами — вести только один предмет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Учебный план в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составлен по предметному принципу (как в средних и старших классах, — прим. URA.RU). Нормативные требования о ведение всех предметов в начальной школе одним учителем отсутствуют», — объяснили в мэрии. При этом подчеркнув, что вопросы распределения нагрузки между педагогами и обеспечения кадрами относятся уже к компетенциям школ. Всего в Екатеринбурге на предметное обучение перешло менее 6% учебных заведений, добавили в мэрии. Применяется оно в школах шести из восьми районов города — в Октябрьском, Железнодорожном, Орджоникидзевском, Академическом, Чкаловском и Кировском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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