В Пермском крае более 600 человек переедут из аварийного жилья в новостройку

В Кунгуре на улице Свердлова, 31 (Пермский край) завершили строительство дома, в который переедут жильцы аварийных домов. Новые квартиры получат 643 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
«В Пермском крае в Кунгуре введен в эксплуатацию восьмиэтажный дом на улице Свердлова, 31, возведенный для переселения жителей из аварийных помещений. После приемки всех помещений — это 221 квартира — и постановки дома на кадастровый учет, начнется передача ключей», — рассказали в пресс-службе правительства.
Уточняется, что дом построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент России Владимир Путин. Ключи от новых квартир получат те жители, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года. Квартиры сдаются с ремонтом. В них установлена сантехника и электрические плиты. Также застройщик облагородил придомовую территорию.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что с 2019 года в Кунгурском округе из аварийного жилья переехали более трех тысяч жителей. Всего в Пермском крае переселили 50,5 тысячи человек. До 2028 года в планах властей переселить еще около 200 тысяч человек.
Ранее URA.RU рассказало, что в рамках комплексного развития территорий власти планируют расселить дома на улице 1905 года в Перми. Но под снос пойдут только бараки и торговые центры. Объекты культурного наследия сохранят. Также власти планируют объявить торги на комплексное развитие территорий в микрорайоне «Разгуляй», на улице Рязанская в Индустриальном районе и в микрорайоне «Пролетарский».
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