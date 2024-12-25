Махонин рассказал о перспективных районах Перми, где появится новое жилье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что хотел бы преобразить площадь 1905 года в рамках проекта комплексного развития территории. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами прикамских СМИ, передает корреспондент URA.RU. Также власти сейчас обсуждают проект застройки Камской долины.
«Мотовилиху еще очень хочется включить в [планы по КРТ], площадь 1905 года. Вот эти бараки все, ужасные торговые центры. Разумеется, с сохранением объектов культурного наследия», — пояснил глава Прикамья.
Планы по застройке Камской долины еще не определены. По словам Махонина, власти сейчас определяются с объемом застройки. «Или глобальное что-то делать, миллион квадратных метров, или поменьше. Посмотрим», — пояснил он. В ближайшее время власти также объявят торги на КРТ участков в микрорайоне «Разгуляй», на улице Рязанская в Индустриальном районе, а также в микрорайоне «Пролетарский». Ранее URA.RU сообщало о том, что на аукцион по застройке участка на ул. Стахановской заявилось рекордное количество участников со всей страны.
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