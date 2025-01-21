Челябинский спасатель Максимов в Тамани ликвидирует разлив мазута из танкера

21 января 2025 в 17:55 Размер текста - 17 +

Иногда работы по ликвидации разлива мазута идут в круглосуточном режиме Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Разлив мазута в Черноморье Офицер Уральского учебного спасательного центра МЧС России из Челябинска Олег Максимов в Тамани у мыса Панагия ликвидирует разлив мазута из обломка танкера «Волгонефть-239». Работы здесь ведутся с 10 января и иногда в круглосуточном режиме, рассказал URA.RU Максимов. «С 10 января мы здесь ведем работы. Когда надо — в круглосуточном режиме», — рассказал Максимов корреспонденту URA.RU, прибывшему на место. Цитата Максимова приведена в репортаже собкоров URA.RU с места крушения танкеров в Тамани. По словам спасателя, до 10 января около танкера не было нефтяных пятен. Именно в этот день танкер дал течь, скорее всего, из-за погодных условий. «Судно нагрелось, мазут стал более текучим, где-то появилась пробоина и из нее начал вытекать мазут», — уточнил Максимов. Но откачивать мазут начали только сейчас. 11 дней ушло на строительство дороги и установку оборудования. Со слов Максимова, техника подъехать не могла и тяжелое по массе топливо приходилось собирать вручную. «13 января, при поддержке Минтранса, дорога появилась, и работа… ускорилась», — добавил челябинский спасатель. Еще неделя потребовалась на установку оборудования, чтобы можно было разогреть холодный мазут. В севшем на мель обломке надо обезвредить по оптимистичным прогнозам, четыре танка, в них порядка 1,5 тысячи тонн мазута. Работы будут продолжаться как минимум две недели. Авария в Керченском проливе произошла 15 декабря, где крушение потерпели сразу два танкера «Волгонефть-212» и «Волганефть-239», на борту которых было восемь тысяч тонн мазута. Предварительной причиной ЧП стала непогода. Танкеры перевозили токсичный мазут, который разлился в Черное море. Из-за разлива мазута погибают морские животные и птицы. Летний туристический сезон остается под угрозой. Вся актуальная информация о ЧП собрана в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Офицер Уральского учебного спасательного центра МЧС России из Челябинска Олег Максимов в Тамани у мыса Панагия ликвидирует разлив мазута из обломка танкера «Волгонефть-239». Работы здесь ведутся с 10 января и иногда в круглосуточном режиме, рассказал URA.RU Максимов. «С 10 января мы здесь ведем работы. Когда надо — в круглосуточном режиме», — рассказал Максимов корреспонденту URA.RU, прибывшему на место. Цитата Максимова приведена в репортаже собкоров URA.RU с места крушения танкеров в Тамани. По словам спасателя, до 10 января около танкера не было нефтяных пятен. Именно в этот день танкер дал течь, скорее всего, из-за погодных условий. «Судно нагрелось, мазут стал более текучим, где-то появилась пробоина и из нее начал вытекать мазут», — уточнил Максимов. Но откачивать мазут начали только сейчас. 11 дней ушло на строительство дороги и установку оборудования. Со слов Максимова, техника подъехать не могла и тяжелое по массе топливо приходилось собирать вручную. «13 января, при поддержке Минтранса, дорога появилась, и работа… ускорилась», — добавил челябинский спасатель. Еще неделя потребовалась на установку оборудования, чтобы можно было разогреть холодный мазут. В севшем на мель обломке надо обезвредить по оптимистичным прогнозам, четыре танка, в них порядка 1,5 тысячи тонн мазута. Работы будут продолжаться как минимум две недели. Авария в Керченском проливе произошла 15 декабря, где крушение потерпели сразу два танкера «Волгонефть-212» и «Волганефть-239», на борту которых было восемь тысяч тонн мазута. Предварительной причиной ЧП стала непогода. Танкеры перевозили токсичный мазут, который разлился в Черное море. Из-за разлива мазута погибают морские животные и птицы. Летний туристический сезон остается под угрозой. Вся актуальная информация о ЧП собрана в сюжете на URA.RU.