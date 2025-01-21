Чтобы накопить на свой дом, челябинцам в среднем понадобится семь лет

21 января 2025 в 18:17 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость частного дома в регионе составляет 6 миллионов 368 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Челябинской области, чтобы накопить на частный дом, понадобится в среднем 7,3 лет. Стоимость подобной недвижимости в регионе на данный момент составляет шесть миллионов 368 тысяч рублей, а средняя зарплата — 72 тысячи 215 рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Обзавестись своим домом у жителей Челябинской области при средней зарплате в размере 72 тысяч 215 рублей получится в среднем за 7,3 лет. В среднем частные дома в регионе на данный момент продаются за 6 миллионов 368 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как сообщается в исследовании, опубликованном на сайте, накопить на свой дом быстрее всех, а именно за 3,4 года, смогут жители Еврейской автономной области и Магаданской областей. В первом регионе довольно дешевые дома. В среднем они стоят три миллиона 264 рубля, а во втором регионе высокие зарплаты — 151 358 рублей в месяц. В целом по России при средней цене коттеджей в семь миллионов 427 тысяч рублей и зарплате 86 582 рублей в месяц придется копить 7,1 года. По сравнению с 2023 годом средний срок накопления для россиян снизился почти на год. Это произошло потому, что зарплаты выросли на 37%, а стоимость недвижимости — только на 23% за год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области, чтобы накопить на частный дом, понадобится в среднем 7,3 лет. Стоимость подобной недвижимости в регионе на данный момент составляет шесть миллионов 368 тысяч рублей, а средняя зарплата — 72 тысячи 215 рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Обзавестись своим домом у жителей Челябинской области при средней зарплате в размере 72 тысяч 215 рублей получится в среднем за 7,3 лет. В среднем частные дома в регионе на данный момент продаются за 6 миллионов 368 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как сообщается в исследовании, опубликованном на сайте, накопить на свой дом быстрее всех, а именно за 3,4 года, смогут жители Еврейской автономной области и Магаданской областей. В первом регионе довольно дешевые дома. В среднем они стоят три миллиона 264 рубля, а во втором регионе высокие зарплаты — 151 358 рублей в месяц. В целом по России при средней цене коттеджей в семь миллионов 427 тысяч рублей и зарплате 86 582 рублей в месяц придется копить 7,1 года. По сравнению с 2023 годом средний срок накопления для россиян снизился почти на год. Это произошло потому, что зарплаты выросли на 37%, а стоимость недвижимости — только на 23% за год.