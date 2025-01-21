«Сервис под ключ»: дерматолог и силовик поставляли мигрантов в Екатеринбург. Фото

Дерматолог, полицейский и четыре мошенника поставляли мигрантов в Екатеринбург

21 января 2025 в 19:28 Размер текста - 17 +

Силовики допросили более 150 свидетелей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге силовики накрыли канал организации нелегальной миграции, которую контролировали сотрудница полиции, врач-дерматолог-венеролог и четверо мошенников. За 2,5 года ОПГ перевезла более 70 иностранцев. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «За денежное вознаграждение от пяти тысяч до 80 тысяч рублей через главаря можно было получить фиктивные документы о постановке на учет, фиктивном браке, подложные медицинские документы. Кроме того, в перечне „услуг“ существовал и так называемый „сервис под ключ“, когда иностранному гражданину достаточно было заплатить 150 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем получить все необходимые ему подложные документы», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Уголовное дело направят в Железнодорожный райсуд. Организатором схемы является 52-летний выходец из одной из среднеазиатских республик, который переехал в Екатеринбург в 2006 году. Здесь он обзавелся связями с некоторыми должностными лицами. После этого он помогал своим нелегальным землякам. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, выйти на мошенников удалось сотрудникам отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области. Сотрудница полиции, которая участвовала в махинациях, уволена со службы в феврале 2024-го. Больше она никогда не сможет устроиться в полицию и другое силовое ведомство. «Если суд признает ее вину, она понесет предусмотренную законом еще и уголовную ответственность, что в обязательном порядке будет с профилактической целью доведено до всего личного состава гарнизона», — пояснил полковник Горелых. Фото: пресс-служба СУ СКР Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики накрыли канал организации нелегальной миграции, которую контролировали сотрудница полиции, врач-дерматолог-венеролог и четверо мошенников. За 2,5 года ОПГ перевезла более 70 иностранцев. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «За денежное вознаграждение от пяти тысяч до 80 тысяч рублей через главаря можно было получить фиктивные документы о постановке на учет, фиктивном браке, подложные медицинские документы. Кроме того, в перечне „услуг“ существовал и так называемый „сервис под ключ“, когда иностранному гражданину достаточно было заплатить 150 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем получить все необходимые ему подложные документы», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Уголовное дело направят в Железнодорожный райсуд. Организатором схемы является 52-летний выходец из одной из среднеазиатских республик, который переехал в Екатеринбург в 2006 году. Здесь он обзавелся связями с некоторыми должностными лицами. После этого он помогал своим нелегальным землякам. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, выйти на мошенников удалось сотрудникам отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области. Сотрудница полиции, которая участвовала в махинациях, уволена со службы в феврале 2024-го. Больше она никогда не сможет устроиться в полицию и другое силовое ведомство. «Если суд признает ее вину, она понесет предусмотренную законом еще и уголовную ответственность, что в обязательном порядке будет с профилактической целью доведено до всего личного состава гарнизона», — пояснил полковник Горелых.