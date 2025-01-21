Кухарук потребовал усилить меры безопасности на массовых мероприятиях в ХМАО

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Кухарук провел заседание антитеррористической комиссии ХМАО
Кухарук провел заседание антитеррористической комиссии ХМАО Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил подчиненным усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий. Об этом глава заявил на заседании антитеррористической комиссии округа.

«Важно оснастить объекты инфраструктуры современными инженерно-техническими средствами досмотра и защиты, а также организовать круглосуточный мониторинг для исключения любых провокаций. Безопасность жителей и гостей региона первостепенна», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Из ближайших массовых мероприятий в округе планируется кинофестиваль «Дух огня», молодежный форум «Нефтяная столица», а также Югорский лыжный марафон. «Необходимо обеспечить как высокий уровень проведения этих мероприятий, так и принять все меры безопасности», — добавил губернатор.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил подчиненным усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий. Об этом глава заявил на заседании антитеррористической комиссии округа. «Важно оснастить объекты инфраструктуры современными инженерно-техническими средствами досмотра и защиты, а также организовать круглосуточный мониторинг для исключения любых провокаций. Безопасность жителей и гостей региона первостепенна», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Из ближайших массовых мероприятий в округе планируется кинофестиваль «Дух огня», молодежный форум «Нефтяная столица», а также Югорский лыжный марафон. «Необходимо обеспечить как высокий уровень проведения этих мероприятий, так и принять все меры безопасности», — добавил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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