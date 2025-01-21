Кухарук потребовал усилить меры безопасности на массовых мероприятиях в ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил подчиненным усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий. Об этом глава заявил на заседании антитеррористической комиссии округа.
«Важно оснастить объекты инфраструктуры современными инженерно-техническими средствами досмотра и защиты, а также организовать круглосуточный мониторинг для исключения любых провокаций. Безопасность жителей и гостей региона первостепенна», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Из ближайших массовых мероприятий в округе планируется кинофестиваль «Дух огня», молодежный форум «Нефтяная столица», а также Югорский лыжный марафон. «Необходимо обеспечить как высокий уровень проведения этих мероприятий, так и принять все меры безопасности», — добавил губернатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!