Части россиян дадут отсрочку от срочной службы

IT-специалисты смогут получить отсрочку от срочной службы, подав заявление
© Служба новостей «URA.RU»
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В России начался прием заявок на отсрочку службы в армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний
В России начался прием заявок на отсрочку службы в армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний Фото:

На получение отсрочки службы в армии во время весеннего призыва в этом году смогут рассчитывать сотрудники аккредитованных IT-компаний. Для этого им нужно подать заявление через портал «Госуслуг» до 5 февраля, сообщили в Минцифры.

«IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 года через портал Госуслуг до 5 февраля. Граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта», — говорится в telegram-канале ведомства. 

При этом работодатели обязаны будут проверить и подтвердить данные своих сотрудников в личном кабинете и направить их в Минцифры до 9 февраля, для Крайнего Севера — до 11 марта. В случае, если специалист не отправит свои данные самостоятельно, компания имеет право сделать это за него, обеспечивая соответствие всем требованиям. Минцифры передаст всю собранную информацию в Минобороны до 28 февраля, а для регионов Крайнего Севера — до 31 марта. Решения о предоставлении отсрочки будут приниматься комиссией с 1 апреля по 15 июля, для северных территорий этот период начнется с 1 мая.

На отсрочку от армии также могут рассчитывать студенты вузов и колледжей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, теперь отсрочку от призыва в армию смогут получить и выпускники вузов, устроившиеся на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России.

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На получение отсрочки службы в армии во время весеннего призыва в этом году смогут рассчитывать сотрудники аккредитованных IT-компаний. Для этого им нужно подать заявление через портал «Госуслуг» до 5 февраля, сообщили в Минцифры. «IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 года через портал Госуслуг до 5 февраля. Граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта», — говорится в telegram-канале ведомства.  При этом работодатели обязаны будут проверить и подтвердить данные своих сотрудников в личном кабинете и направить их в Минцифры до 9 февраля, для Крайнего Севера — до 11 марта. В случае, если специалист не отправит свои данные самостоятельно, компания имеет право сделать это за него, обеспечивая соответствие всем требованиям. Минцифры передаст всю собранную информацию в Минобороны до 28 февраля, а для регионов Крайнего Севера — до 31 марта. Решения о предоставлении отсрочки будут приниматься комиссией с 1 апреля по 15 июля, для северных территорий этот период начнется с 1 мая. На отсрочку от армии также могут рассчитывать студенты вузов и колледжей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, теперь отсрочку от призыва в армию смогут получить и выпускники вузов, устроившиеся на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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