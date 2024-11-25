Путин дал право на отсрочку от армии одной категории граждан

Путин подписал указ об отсрочке от армии для работников Центра спецтехники ФСБ

25 ноября 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об отсрочке от армии для некоторых выпускников вузов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочку от призыва в армию смогут получить выпускники вузов, устроившиеся на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. «Внести в указ <…> право на предоставление отсрочки поступившим ‎на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России», — отмечается в указе. Он размещен на соответствующем сайте. Также право на отсрочку имеют граждане, которые окончили «профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования». Отмечалось также, что сотрудники прокуратуры и Следственного комитета могут получить отсрочку от армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочку от призыва в армию смогут получить выпускники вузов, устроившиеся на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. «Внести в указ <…> право на предоставление отсрочки поступившим ‎на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России», — отмечается в указе. Он размещен на соответствующем сайте. Также право на отсрочку имеют граждане, которые окончили «профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования». Отмечалось также, что сотрудники прокуратуры и Следственного комитета могут получить отсрочку от армии.