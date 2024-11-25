Путин дал право на отсрочку от армии одной категории граждан

Путин подписал указ об отсрочке от армии для работников Центра спецтехники ФСБ
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об отсрочке от армии для некоторых выпускников вузов Фото:

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочку от призыва в армию смогут получить выпускники вузов, устроившиеся на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Внести в указ <…> право на предоставление отсрочки поступившим ‎на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России», — отмечается в указе. Он размещен на соответствующем сайте.

Также право на отсрочку имеют граждане, которые окончили «профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования». Отмечалось также, что сотрудники прокуратуры и Следственного комитета могут получить отсрочку от армии.

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Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочку от призыва в армию смогут получить выпускники вузов, устроившиеся на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. «Внести в указ <…> право на предоставление отсрочки поступившим ‎на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России», — отмечается в указе. Он размещен на соответствующем сайте. Также право на отсрочку имеют граждане, которые окончили «профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования». Отмечалось также, что сотрудники прокуратуры и Следственного комитета могут получить отсрочку от армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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