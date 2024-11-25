Путин дал право на отсрочку от армии одной категории граждан

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочку от призыва в армию смогут получить выпускники вузов, устроившиеся на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Внести в указ <…> право на предоставление отсрочки поступившим на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России», — отмечается в указе. Он размещен на соответствующем сайте.
Также право на отсрочку имеют граждане, которые окончили «профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования». Отмечалось также, что сотрудники прокуратуры и Следственного комитета могут получить отсрочку от армии.
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