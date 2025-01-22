Полнолуние 12 февраля 2025 года: что можно и нельзя делать в этот день

Ученые до сих пор спорят о влиянии Луны на человека: одни считают, что полнолуние никак не воздействует, другие утверждают, что оно усиливает эмоции и влияет на сон. И чтобы подготовиться к возможным аномалиям, всегда нужно знать дату полнолуния. Когда его ждать в феврале 2025 года и чего избегать в этот день — в материале URA.RU.
Полнолуние в феврале 2025 года: точная дата и особенности
В феврале 2025 года полнолуние приходится на 12 число, точное время — 16:54 по московскому времени. В 2025 году февральское полнолуние будет находиться в знаке Льва. Этот период считается благоприятным для раскрытия творческого потенциала, повышения уверенности в себе и поиска новых идей. Однако энергия полнолуния может быть как созидательной, так и разрушительной, поэтому важно знать, чего лучше избегать в этот день.
Эта фаза Луны связана с множеством поверий и особенностей. Например, американские индейцы называли февральскую Луну «Снежной», ведь именно в этом месяце снежный покров был особенно глубоким. Другое название февральского полнолуния — «Голодная Луна». Оно связано с суровыми условиями зимы, когда охотиться становилось сложно, а запасы пищи подходили к концу. В китайской традиции это полнолуние называют «Расцветающей Луной» и связывают с наступлением весны.
Особенности февральского полнолуния: редкие астрономические явления
Февраль — единственный месяц в году, который может полностью обойтись без полнолуния. Это редкое астрономическое явление называют «Черной Луной». Статистика показывает, что такое происходит примерно один раз в два десятилетия. Для восстановления лунного баланса природа предусматривает компенсационный механизм — в соседних месяцах (январе или марте) случается «Голубая Луна», когда в календарном периоде происходит два полных лунных цикла.
Когда будут следующие полнолуния
После февральской Снежной Луны нас ждет еще много интересных полнолуний в 2025 году. Каждое из них имеет свое символическое название, связанное с природой, традициями или условиями жизни людей в разные сезоны. Вот даты и названия следующих полнолуний:
- Март — Луна Червя (14 марта)
- Апрель — Розовая Луна (13 апреля)
- Май — Цветочная Луна (12 мая)
- Июнь — Земляничная Луна (11 июня)
- Июль — Оленья Луна (10 июля)
- Август — Осетровая Луна (10 августа)
- Сентябрь — Урожайная Луна (7 сентября)
- Октябрь — Луна Охотника (7 октября)
- Ноябрь — Бобровая Луна (5 ноября)
- Декабрь — Холодная Луна (5 декабря)
Как полнолуние влияет на человека
Ученые до сих пор спорят о влиянии полнолуний на человека. Исследования показывают, что некоторые люди действительно ощущают изменения в своем эмоциональном и физическом состоянии в эти дни. Например, некоторые утверждают, что в полнолуние у них увеличивается уровень энергии, а другие замечают усиление эмоциональной восприимчивости и даже беспокойства.
Несмотря на отсутствие единого мнения в научном сообществе, многие люди сообщают о том, что в период полнолуний они чувствуют себя более чувствительными и интуитивными. Это может быть связано с изменениями в световом режиме, которые влияют на гормональный фон и цикл сна. В то время как одни воспринимают полнолуние как время для саморефлексии и реализации желаний, другие могут испытывать стресс и беспокойство.
Полнолуние оказывает значительное влияние на каждого человека, независимо от его знака зодиака, отметила URA.RU астролог, мастер фен-шуй Ирина Березовская.
«Особенно Луна и ее фазы влияют на представителей водных знаков, поскольку они больше всего связаны именно с интуицией и подсознанием. Тем не менее, это влияние ощущается всеми», — отметила астролог.
Что нельзя делать в полнолуние ни в коем случае
Астролог предостерегла, что в полнолуние нельзя «обрезать крылья своим мечтам, желаниям и намерениям». Важно сохранять позитивный настрой и не фокусироваться на негативе. «В эти дни нужно обязательно поддерживать позитивный настрой, чтобы замечать какие-то положительные моменты», — подчеркнула Березовская.
Она также упомянула, что «Луна очень сильно связана именно с эмоциональной сферой», и могут возникать неожиданные эмоциональные всплески. Поэтому важно «контролировать свои эмоции» и быть начеку, чтобы избежать нежелательных состояний.
Что лучше всего делать в полнолуние
По словам астролога, полнолуние — это время для самопознания и возможности реализовать свои мечты. В такие дни специалист рекомендует заниматься практиками, способствующими укреплению связи с Луной.
Березовская также отметила, что «женская половина населения максимально связана с Луной» и в дни полнолуния они получают максимальный заряд женской энергетики. «Мы можем прокачивать свою женственность через практики, связанные с тем, чтобы смотреть на Луну», — добавила она.
Также полезно загадывать желания под ее светом и делать первые шаги к реализации своих намерений. Астролог также призывает уделить время себе — погрузиться в свое подсознание, истинные цели, намерения и желания. Важно провести время наедине с собой, чтобы лучше понять себя.
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