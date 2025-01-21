Пермяков ждут самые холодные сутки в январе

В Пермском крае ночью 22 января ожидаются 30-градусные морозы. Самые холодные сутки на неделе и в месяце предрекли специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В telegram-канале учреждения отмечается, что значительное похолодание произойдет из-за затока в регион арктического воздуха.
«В среду продолжится заток арктического воздуха, ядро холода будет смещаться вдоль Уральских гор. При умеренном ветре ощущение морозов усилится. Ночная температура воздуха ожидается на уровне -23…-18 градусов, на востоке до 30 градусов мороза. Но самая холодная ночь будет в четверг!», — сообщает Пермский ЦГМС.
Начиная с 23 января, среднесуточная температура воздуха приблизится к климатической норме. В последующие два дня пермяков ждет «умеренно холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами».
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