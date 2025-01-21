Пермяков ждут самые холодные сутки в январе

В Пермском крае ударят 30-градусные морозы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозы в регионе сохраняются из-за арктического воздуха
Морозы в регионе сохраняются из-за арктического воздуха Фото:

В Пермском крае ночью 22 января ожидаются 30-градусные морозы. Самые холодные сутки на неделе и в месяце предрекли специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В telegram-канале учреждения отмечается, что значительное похолодание произойдет из-за затока в регион арктического воздуха.

«В среду продолжится заток арктического воздуха, ядро холода будет смещаться вдоль Уральских гор. При умеренном ветре ощущение морозов усилится. Ночная температура воздуха ожидается на уровне -23…-18 градусов, на востоке до 30 градусов мороза. Но самая холодная ночь будет в четверг!», — сообщает Пермский ЦГМС.

Начиная с 23 января, среднесуточная температура воздуха приблизится к климатической норме. В последующие два дня пермяков ждет «умеренно холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае ночью 22 января ожидаются 30-градусные морозы. Самые холодные сутки на неделе и в месяце предрекли специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В telegram-канале учреждения отмечается, что значительное похолодание произойдет из-за затока в регион арктического воздуха. «В среду продолжится заток арктического воздуха, ядро холода будет смещаться вдоль Уральских гор. При умеренном ветре ощущение морозов усилится. Ночная температура воздуха ожидается на уровне -23…-18 градусов, на востоке до 30 градусов мороза. Но самая холодная ночь будет в четверг!», — сообщает Пермский ЦГМС. Начиная с 23 января, среднесуточная температура воздуха приблизится к климатической норме. В последующие два дня пермяков ждет «умеренно холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...