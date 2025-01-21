ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Курс доллара на 21 января - ниже 100 рублей
Банк России опустил курс доллара по отношению к рублю. В настоящий момент его стоимость составляет 99,9282 рубля.
«Доллар США — 99,9282 рубля», — следует из статистика курса валют Центробанка. Она размещена на официальном сайте Банка России.
В последний раз о курсе доллара ниже 100 рублей сообщалось в конце декабря 2024 года. Финансовые эксперты предполагали, что приход американского президента Дональда Трампа может привести к укреплению рубля.
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