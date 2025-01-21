ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

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Курс доллара на 21 января - ниже 100 рублей
Курс доллара на 21 января - ниже 100 рублей Фото:

Банк России опустил курс доллара по отношению к рублю. В настоящий момент его стоимость составляет 99,9282 рубля. 

«Доллар США — 99,9282 рубля», — следует из статистика курса валют Центробанка. Она размещена на официальном сайте Банка России. 

В последний раз о курсе доллара ниже 100 рублей сообщалось в конце декабря 2024 года. Финансовые эксперты предполагали, что приход американского президента Дональда Трампа может привести к укреплению рубля.

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Банк России опустил курс доллара по отношению к рублю. В настоящий момент его стоимость составляет 99,9282 рубля.  «Доллар США — 99,9282 рубля», — следует из статистика курса валют Центробанка. Она размещена на официальном сайте Банка России.  В последний раз о курсе доллара ниже 100 рублей сообщалось в конце декабря 2024 года. Финансовые эксперты предполагали, что приход американского президента Дональда Трампа может привести к укреплению рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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