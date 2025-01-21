Курс доллара упал ниже 100 рублей, достигнув отметки в 99,99 рубля к 12:20 по московскому времени. Эта информация была получена из данных на сайте investing.com.
Аналитики, включая Дмитрия Целищева из «Риком-Траст», ранее считали, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа не приведет к резким изменениям в курсе рубля, так как это событие не связано с российским рынком, передает RT. Тем не менее, Александр Потавин из ФГ «Финам» отмечал, что приход Трампа может повлиять на российско-американские отношения и, соответственно, на курс российской валюты.
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