Курс доллара упал ниже 100 рублей

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Курс доллара снизился ниже 100 рублей
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Курс доллара упал ниже 100 рублей, достигнув отметки в 99,99 рубля к 12:20 по московскому времени. Эта информация была получена из данных на сайте investing.com.

Аналитики, включая Дмитрия Целищева из «Риком-Траст», ранее считали, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа не приведет к резким изменениям в курсе рубля, так как это событие не связано с российским рынком, передает RT. Тем не менее, Александр Потавин из ФГ «Финам» отмечал, что приход Трампа может повлиять на российско-американские отношения и, соответственно, на курс российской валюты.

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Курс доллара упал ниже 100 рублей, достигнув отметки в 99,99 рубля к 12:20 по московскому времени. Эта информация была получена из данных на сайте investing.com. Аналитики, включая Дмитрия Целищева из «Риком-Траст», ранее считали, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа не приведет к резким изменениям в курсе рубля, так как это событие не связано с российским рынком, передает RT. Тем не менее, Александр Потавин из ФГ «Финам» отмечал, что приход Трампа может повлиять на российско-американские отношения и, соответственно, на курс российской валюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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