Зеленский нагрубил Европе, прикрываясь США

Зеленский: США считают, что ЕС не способен помочь им в переговорах по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский усомнился в пользе западных партнеров в переговорах с Россией
Зеленский усомнился в пользе западных партнеров в переговорах с Россией Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский усомнился в пользе Европы в мирных переговорах между Москвой и Киевом. По его словам, в США якобы не верят в то, что Европа сможет привнести в диалог «что-то полезное». 

«США не волнует, будет ли ЕС их союзником и дальше. Вашингтон не верит, что Европа может принести Штатам что-то действительно существенное», — заявил Зеленский. Его слова приводит telegram-канал «ANNA NEWS».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтс сообщил о подготовке переговоров между Москвой и Киевом. В Вашингтоне решают три ключевых вопроса: кого пригласить, как организовать встречу и какие будут рамки сделки, передает «Царьград».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский уже готов «заключить сделку» с Россией. Президент РФ Владимир Путин, который также выражал готовность к диалогу с новой администрацией Трампа, отметил, что целью беседы должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного прочного мира с учетом законных интересов всех народов региона.

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Глава Украины Владимир Зеленский усомнился в пользе Европы в мирных переговорах между Москвой и Киевом. По его словам, в США якобы не верят в то, что Европа сможет привнести в диалог «что-то полезное».  «США не волнует, будет ли ЕС их союзником и дальше. Вашингтон не верит, что Европа может принести Штатам что-то действительно существенное», — заявил Зеленский. Его слова приводит telegram-канал «ANNA NEWS». Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтс сообщил о подготовке переговоров между Москвой и Киевом. В Вашингтоне решают три ключевых вопроса: кого пригласить, как организовать встречу и какие будут рамки сделки, передает «Царьград». Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский уже готов «заключить сделку» с Россией. Президент РФ Владимир Путин, который также выражал готовность к диалогу с новой администрацией Трампа, отметил, что целью беседы должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного прочного мира с учетом законных интересов всех народов региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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