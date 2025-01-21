Зеленский нагрубил Европе, прикрываясь США

Глава Украины Владимир Зеленский усомнился в пользе Европы в мирных переговорах между Москвой и Киевом. По его словам, в США якобы не верят в то, что Европа сможет привнести в диалог «что-то полезное».
«США не волнует, будет ли ЕС их союзником и дальше. Вашингтон не верит, что Европа может принести Штатам что-то действительно существенное», — заявил Зеленский. Его слова приводит telegram-канал «ANNA NEWS».
Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтс сообщил о подготовке переговоров между Москвой и Киевом. В Вашингтоне решают три ключевых вопроса: кого пригласить, как организовать встречу и какие будут рамки сделки, передает «Царьград».
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский уже готов «заключить сделку» с Россией. Президент РФ Владимир Путин, который также выражал готовность к диалогу с новой администрацией Трампа, отметил, что целью беседы должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного прочного мира с учетом законных интересов всех народов региона.
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