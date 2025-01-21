Utair закупил партию вертолетов у «Ростеха»

Utair закупил 10 вертолетов у Ростеха
Югорская авиакомпании Utair закупила 10 вертолетов Ми-8 у «Ростеха». Об этом госкорпорация сообщила в своем telegram-канале.
«Десять „восьмерок“ отправлены компании „ЮТэйр-Вертолетные услуги“. Они будут перевозить пассажиров и грузы в интересах нефтегазовых компаний, выполнять санитарные задания и другие авиационные работы», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU рассказывало, что Utair подписал крупные контракты с «Госкорпорацией по организации воздушного движения» на перевозку спасателей. Общая стоимость договоров составила почти полмиллиарда рублей.
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