Utair закупил партию вертолетов у «Ростеха»

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Utair закупил 10 вертолетов у Ростеха
Utair закупил 10 вертолетов у Ростеха Фото:

Югорская авиакомпании Utair закупила 10 вертолетов Ми-8 у «Ростеха». Об этом госкорпорация сообщила в своем telegram-канале.

«Десять „восьмерок“ отправлены компании „ЮТэйр-Вертолетные услуги“. Они будут перевозить пассажиров и грузы в интересах нефтегазовых компаний, выполнять санитарные задания и другие авиационные работы», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало, что Utair подписал крупные контракты с «Госкорпорацией по организации воздушного движения» на перевозку спасателей. Общая стоимость договоров составила почти полмиллиарда рублей.

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Югорская авиакомпании Utair закупила 10 вертолетов Ми-8 у «Ростеха». Об этом госкорпорация сообщила в своем telegram-канале. «Десять „восьмерок“ отправлены компании „ЮТэйр-Вертолетные услуги“. Они будут перевозить пассажиров и грузы в интересах нефтегазовых компаний, выполнять санитарные задания и другие авиационные работы», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair подписал крупные контракты с «Госкорпорацией по организации воздушного движения» на перевозку спасателей. Общая стоимость договоров составила почти полмиллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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