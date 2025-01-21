Зеленский отверг придуманное им же требование для заключения мира

Зеленский: Украина не согласится на сокращение своей армии
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Владимир Зеленский считает, что от него потребуют сократить численность армии
Владимир Зеленский считает, что от него потребуют сократить численность армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы потребует от Киева сократить количество солдат ВСУ ради мира. При этом ни Москва, ни другие страны Запада не давали никаких намеков на то, что такие требования в ходе переговоров по урегулированию конфликта могут прозвучать.

«Не будет. Мы не дадим этого сделать [сократить армию]», — заявил Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на youtube-канале офиса президента Украины. Сам Зеленский уверен, что от него ждут сокращения армии в пять раз. 

Неделей ранее Зеленский заявлял, что численность ВСУ составляет более 800 тысяч военных. По его словам, бойцы рассредоточены по всей стране. После своей инаугурации американский президент Дональд Трамп заявил, что Киев потерял в боях против ВС РФ более 700 тысяч солдат. Причем, по его словам, все они были именно убиты.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы потребует от Киева сократить количество солдат ВСУ ради мира. При этом ни Москва, ни другие страны Запада не давали никаких намеков на то, что такие требования в ходе переговоров по урегулированию конфликта могут прозвучать. «Не будет. Мы не дадим этого сделать [сократить армию]», — заявил Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на youtube-канале офиса президента Украины. Сам Зеленский уверен, что от него ждут сокращения армии в пять раз.  Неделей ранее Зеленский заявлял, что численность ВСУ составляет более 800 тысяч военных. По его словам, бойцы рассредоточены по всей стране. После своей инаугурации американский президент Дональд Трамп заявил, что Киев потерял в боях против ВС РФ более 700 тысяч солдат. Причем, по его словам, все они были именно убиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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