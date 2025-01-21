Трамп раскрыл, сколько солдат потеряли ВСУ

Трамп: Украина с начала конфликта с Россией потеряла около 700 тысяч военных
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Дональд Трамп заявил, что Украина за все время СВО потеряла более 700 тысяч своих бойцов
Дональд Трамп заявил, что Украина за все время СВО потеряла более 700 тысяч своих бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина с начала российской спецоперации потеряла около 700 тысяч своих солдат. Его слова передает Politico. При этом данные расходятся со статистикой от Минобороны РФ. 

«Около 700 тысяч украинских солдат убито», — подчеркнул американский лидер. В Киеве в ответ на это уже заявили, что по их данным, потери якобы на самом деле составили около 43 000 военных убитыми. Сам новоиспеченный американский лидер вновь напомнил, что конфликт между Россией и Украиной затянулся.

В ноябре Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч военнослужащих. В ведомстве учли как убитых, так и раненых бойцов из числа противника.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина с начала российской спецоперации потеряла около 700 тысяч своих солдат. Его слова передает Politico. При этом данные расходятся со статистикой от Минобороны РФ.  «Около 700 тысяч украинских солдат убито», — подчеркнул американский лидер. В Киеве в ответ на это уже заявили, что по их данным, потери якобы на самом деле составили около 43 000 военных убитыми. Сам новоиспеченный американский лидер вновь напомнил, что конфликт между Россией и Украиной затянулся. В ноябре Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч военнослужащих. В ведомстве учли как убитых, так и раненых бойцов из числа противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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