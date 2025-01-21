Трамп раскрыл, сколько солдат потеряли ВСУ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина с начала российской спецоперации потеряла около 700 тысяч своих солдат. Его слова передает Politico. При этом данные расходятся со статистикой от Минобороны РФ.
«Около 700 тысяч украинских солдат убито», — подчеркнул американский лидер. В Киеве в ответ на это уже заявили, что по их данным, потери якобы на самом деле составили около 43 000 военных убитыми. Сам новоиспеченный американский лидер вновь напомнил, что конфликт между Россией и Украиной затянулся.
В ноябре Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч военнослужащих. В ведомстве учли как убитых, так и раненых бойцов из числа противника.
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