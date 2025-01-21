Жена Сноудена подала документы на гражданство РФ

Жена бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства РФ. Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.
«Насколько я знаю, она проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право. Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — приводит слова адвоката ТАСС.
Сноуден получил временное убежище в России в 2013 году после того, как передал американским СМИ секретные материалы о слежке британских и американских спецслужб в интернете. В 2014 году Линдси Миллс приехала из США в Москву к Сноудену. Они заключили брак в 2017 году. Сноуден получил российское гражданство в 2022 году.
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