Жена Сноудена подала документы на гражданство РФ

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Жена Сноудена уже пять лет живет в России
Жена Сноудена уже пять лет живет в России Фото:

Жена бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства РФ. Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

«Насколько я знаю, она проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право. Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — приводит слова адвоката ТАСС. 

Сноуден получил временное убежище в России в 2013 году после того, как передал американским СМИ секретные материалы о слежке британских и американских спецслужб в интернете. В 2014 году Линдси Миллс приехала из США в Москву к Сноудену. Они заключили брак в 2017 году. Сноуден получил российское гражданство в 2022 году. 

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Жена бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства РФ. Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. «Насколько я знаю, она проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право. Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — приводит слова адвоката ТАСС.  Сноуден получил временное убежище в России в 2013 году после того, как передал американским СМИ секретные материалы о слежке британских и американских спецслужб в интернете. В 2014 году Линдси Миллс приехала из США в Москву к Сноудену. Они заключили брак в 2017 году. Сноуден получил российское гражданство в 2022 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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