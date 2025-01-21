В ЯНАО ограничено движение на трассе

В Пуровском районе ЯНАО вечером 21 января введено временное ограничение движения на дороге от поселка Ханымей в сторону Муравленко. Об этом власти района сообщили в соцсети.
«Временно ограничено движение на участке автодороги поселок Ханымей в сторону города Муравленко», — сообщается в telegram-канале мэрии. Предупреждение опубликовано вечером 21 января.
Мера предпринята из-за неблагоприятных погодных условий. Жителей просят воздержаться от поездок.
Днем из-за морозов был закрыт участок зимней автодороги между Лабытнанги и Мужами. Также уточнялось, что начал работу ранее закрытый зимник Коротчаево — Красноселькуп.
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