На участках курганских дорог снова разрешили движение транспорта

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Участки дорог открыли для транспорта
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Движение транспорта частично разрешили на дорогах Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск и Курган — Куртамыш — Целинное. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в Курганской области.

«Открыто движение со 145 по 465 километр трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Также можно беспрепятственно ехать по дороге Курган — Куртамыш — Целинное (от Кургана до Куртамыша)», — сообщается на странице ведомства в паблике «ВКонтакте».

Уточняется, что ограничения действуют с 396 по 479 километр дороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подъезд к Ишиму, в границах Петуховского и Частоозерского округов. Дорожники устраняют последствия гололеда, отметили в ГАИ.

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Движение транспорта частично разрешили на дорогах Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск и Курган — Куртамыш — Целинное. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в Курганской области. «Открыто движение со 145 по 465 километр трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Также можно беспрепятственно ехать по дороге Курган — Куртамыш — Целинное (от Кургана до Куртамыша)», — сообщается на странице ведомства в паблике «ВКонтакте». Уточняется, что ограничения действуют с 396 по 479 километр дороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подъезд к Ишиму, в границах Петуховского и Частоозерского округов. Дорожники устраняют последствия гололеда, отметили в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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