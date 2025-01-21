На участках курганских дорог снова разрешили движение транспорта

Движение транспорта частично разрешили на дорогах Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск и Курган — Куртамыш — Целинное. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в Курганской области.
«Открыто движение со 145 по 465 километр трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Также можно беспрепятственно ехать по дороге Курган — Куртамыш — Целинное (от Кургана до Куртамыша)», — сообщается на странице ведомства в паблике «ВКонтакте».
Уточняется, что ограничения действуют с 396 по 479 километр дороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подъезд к Ишиму, в границах Петуховского и Частоозерского округов. Дорожники устраняют последствия гололеда, отметили в ГАИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!