В Перми предприниматель заплатит 500 тысяч рублей за отказ исполнять контракт

В Перми индивидуальный предприниматель возместит полмиллиона рублей убытков госпиталю для ветеранов войн. Бизнесмен отказался исполнять госконтракт, поэтому медучреждению пришлось заключить новый по возросшей цене. Иск на нерадивого подрядчика подала в суд прокуратура Пермского края, сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Первоначальный подрядчик отказался исполнять принятые на себя обязательства по текущему ремонту помещений ГБУЗ „Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн“. Учреждение было вынуждено заключить госконтракт с новым исполнителем, но уже на условиях возросшей цены. Разница между контрактам составила свыше 500 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре Пермского края.
Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании убытков с первого подрядчика. Также его признали недобросовестными и включили в соответствующий реестр. Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что руководитель пермской компании прибег к подложным документам, чтобы набрать максимальное количество баллов для получения тендера. Из-за недостоверных сведений организация потеряла контракт и получила уголовное дело.
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