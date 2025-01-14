В Перми фирма приобщила фальшивый договор для заключения контракта

Руководитель пермской компании прибег к подложным документам, чтобы набрать максимальное количество баллов для получения тендера. Из-за недостоверных сведений организация потеряла контракт и получила уголовное дело.
«Директор компании представил подложный договор для участия в электронном аукционе, что позволило фирме выиграть аукцион и заключить контракт с ГБПОУ „Пермский нефтяной колледж“ на техническое обслуживание и содержание здания. Стоимость услуг составила более 500 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
По результатам прокурорской проверки директору организации внесено представление, которое удовлетворено, и соответствующий договор расторгнут. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту использования для участия в аукционе подложных документов.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что прокуратура Пермского края обратилась с иском к Пермской городской думе и ООО «Центр деловой информации». Ведомство требует вернуть в бюджет 36,7 млн рублей, которые были переданы на освещение деятельности в СМИ по госконтрактам.
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