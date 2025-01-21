21 января 2025

В Раде раскрыли, почему Зеленского устранят до переговоров

Депутат Рады: США избавятся от Зеленского из-за планов привлечь ЕС к переговорам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Раде предрекли крах Зеленского
В Раде предрекли крах Зеленского Фото:

 Президент Украины Владимир Зеленский будет отстранен от власти из-за его стремления включить страны Евросоюза в переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Еще одна причина, по которой Зеленский с шайкой будут отстранены (так как их возможность влиять обнулена) от власти — это нежелание ни американцев, ни русских видеть за переговорным столом по Украине европейцев и британцев, которых будет тянуть за стол Зеленский», — написал он в своем telegram-канале.

По словам Дубинского, президент США Дональд Трамп планирует исключить из списка участников переговоров многие европейские страны. Среди них — Германия, Франция, Великобритания, Италия, Дания и прибалтийские государства.

На экономическом форуме в Давосе президент Зеленский высказал сомнения относительно участия Европейского Союза в переговорах, касающихся Украины, напоминает «Царьград». Он выразил благодарность ЕС за оказанную финансовую поддержку, однако подверг сомнению наличие конкретных планов со стороны Соединенных Штатов по углублению сотрудничества с Европой.

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 Президент Украины Владимир Зеленский будет отстранен от власти из-за его стремления включить страны Евросоюза в переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. «Еще одна причина, по которой Зеленский с шайкой будут отстранены (так как их возможность влиять обнулена) от власти — это нежелание ни американцев, ни русских видеть за переговорным столом по Украине европейцев и британцев, которых будет тянуть за стол Зеленский», — написал он в своем telegram-канале. По словам Дубинского, президент США Дональд Трамп планирует исключить из списка участников переговоров многие европейские страны. Среди них — Германия, Франция, Великобритания, Италия, Дания и прибалтийские государства. На экономическом форуме в Давосе президент Зеленский высказал сомнения относительно участия Европейского Союза в переговорах, касающихся Украины, напоминает «Царьград». Он выразил благодарность ЕС за оказанную финансовую поддержку, однако подверг сомнению наличие конкретных планов со стороны Соединенных Штатов по углублению сотрудничества с Европой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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