Президент Украины Владимир Зеленский будет отстранен от власти из-за его стремления включить страны Евросоюза в переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Еще одна причина, по которой Зеленский с шайкой будут отстранены (так как их возможность влиять обнулена) от власти — это нежелание ни американцев, ни русских видеть за переговорным столом по Украине европейцев и британцев, которых будет тянуть за стол Зеленский», — написал он в своем telegram-канале.
По словам Дубинского, президент США Дональд Трамп планирует исключить из списка участников переговоров многие европейские страны. Среди них — Германия, Франция, Великобритания, Италия, Дания и прибалтийские государства.
На экономическом форуме в Давосе президент Зеленский высказал сомнения относительно участия Европейского Союза в переговорах, касающихся Украины, напоминает «Царьград». Он выразил благодарность ЕС за оказанную финансовую поддержку, однако подверг сомнению наличие конкретных планов со стороны Соединенных Штатов по углублению сотрудничества с Европой.
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