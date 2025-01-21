21 января 2025

Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» Европе

Министр обороны Франции раскритиковал заявление Трампа по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Французский министр дал оценку заявлению президента США
Французский министр дал оценку заявлению президента США Фото:

Слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники должны возместить Америке затраты на помощь Украине стали «пинком под зад» странам блока НАТО в Европе. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Заявления нового американского президента Трампа стали „серьезным пинком под зад европейским столицам“, которые должны определить „рамки европейской автономии“, — передает Le Monde высказывание Лекарню со ссылкой на речь президента США. Трамп сказал, что американцы потратили на поддержку Украины на 200 млрд долларов больше, чем союзники в Европе. Он считает, что затраты они должны возместить.

Ранее в рамках инаугурации новый президент США Трамп ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. Он акцентировал внимание на внутренних проблемах страны, передает RT.

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Слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники должны возместить Америке затраты на помощь Украине стали «пинком под зад» странам блока НАТО в Европе. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. «Заявления нового американского президента Трампа стали „серьезным пинком под зад европейским столицам“, которые должны определить „рамки европейской автономии“, — передает Le Monde высказывание Лекарню со ссылкой на речь президента США. Трамп сказал, что американцы потратили на поддержку Украины на 200 млрд долларов больше, чем союзники в Европе. Он считает, что затраты они должны возместить. Ранее в рамках инаугурации новый президент США Трамп ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. Он акцентировал внимание на внутренних проблемах страны, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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