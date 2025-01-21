Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» Европе

Слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники должны возместить Америке затраты на помощь Украине стали «пинком под зад» странам блока НАТО в Европе. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
«Заявления нового американского президента Трампа стали „серьезным пинком под зад европейским столицам“, которые должны определить „рамки европейской автономии“, — передает Le Monde высказывание Лекарню со ссылкой на речь президента США. Трамп сказал, что американцы потратили на поддержку Украины на 200 млрд долларов больше, чем союзники в Европе. Он считает, что затраты они должны возместить.
Ранее в рамках инаугурации новый президент США Трамп ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. Он акцентировал внимание на внутренних проблемах страны, передает RT.
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