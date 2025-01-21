«Резко стало плохо»: рыбак-дайвер не смог вынырнуть из челябинского озера

На озере Улагач в Озерском городском округе Челябинской области во время подводной рыбалки утонул мужчина. Он резко почувствовал себя плохо, находясь в воде вместе с товарищем. Тот и вытащил тело погибшего, сообщают очевидцы в соцсетях.
«Происшествие случилось вечером 20 января. Выясняются обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении группы «Территория Озерск 74» в соцсети «Вконтакте».
В социальных сетях организован сбор помощи для семьи погибшего мужчины. По данным информагентства «Первое областное», к поисково-спасательной операции МЧС не подключалось.
Как сообщало URA.RU ранее, в апреле 2023 года в озере Улагач утонул житель Екатеринбурга. 63-летний мужчина также занимался подводной охотой.
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