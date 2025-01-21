21 января 2025

«Резко стало плохо»: рыбак-дайвер не смог вынырнуть из челябинского озера

На озере Улагач во время подводной рыбалки утонул мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка. Челябинск, зима, лед, зимняя рыбалка, рыбалка, озеро, шершневское водохранилище, водохранилище, палатка рыбака
Во время рыбалки у мужчины внезапно ухудшилось самочувствие Фото:

На озере Улагач в Озерском городском округе Челябинской области во время подводной рыбалки утонул мужчина. Он резко почувствовал себя плохо, находясь в воде вместе с товарищем. Тот и вытащил тело погибшего, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Происшествие случилось вечером 20 января. Выясняются обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении группы «Территория Озерск 74» в соцсети «Вконтакте».

В социальных сетях организован сбор помощи для семьи погибшего мужчины. По данным информагентства «Первое областное», к поисково-спасательной операции МЧС не подключалось.

Как сообщало URA.RU ранее, в апреле 2023 года в озере Улагач утонул житель Екатеринбурга. 63-летний мужчина также занимался подводной охотой.

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На озере Улагач в Озерском городском округе Челябинской области во время подводной рыбалки утонул мужчина. Он резко почувствовал себя плохо, находясь в воде вместе с товарищем. Тот и вытащил тело погибшего, сообщают очевидцы в соцсетях. «Происшествие случилось вечером 20 января. Выясняются обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении группы «Территория Озерск 74» в соцсети «Вконтакте». В социальных сетях организован сбор помощи для семьи погибшего мужчины. По данным информагентства «Первое областное», к поисково-спасательной операции МЧС не подключалось. Как сообщало URA.RU ранее, в апреле 2023 года в озере Улагач утонул житель Екатеринбурга. 63-летний мужчина также занимался подводной охотой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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