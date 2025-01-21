21 января 2025

Банда подростков в Екатеринбурге обчистила магазин, выломав окно. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения подросткам-террористам. Екатеринбург, подросток террорист
Полиция ищет подозреваемых Фото:

В Екатеринбурге банда подростков 13-16 лет пробралась в магазин «Энергия спорта» на ул. Куйбышева, 175 и вынесла оттуда 50 тысяч рублей. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев (торговая точка принадлежит его товарищу). По словам Чукреева, преступление произошло в ночь на 21 января.

«Около двух часов ночи преступная троица выломала окно в дверном проеме, и один из них проник внутрь. Двое других то ли не смогли пролезть в дырку, то ли стояли на шухере. Товар брать не стали — взяли порядка 10 тыс рублей из кассы и еще 40k из кабинета и убежали», — сообщил Чукреев в своем telegram-канале.

По его словам, основные подозреваемые — находящиеся на учете в полиции парни с Эльмаша. И это якобы уже не первое их подобное преступление. МВД проводит проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге банда подростков 13-16 лет пробралась в магазин «Энергия спорта» на ул. Куйбышева, 175 и вынесла оттуда 50 тысяч рублей. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев (торговая точка принадлежит его товарищу). По словам Чукреева, преступление произошло в ночь на 21 января. «Около двух часов ночи преступная троица выломала окно в дверном проеме, и один из них проник внутрь. Двое других то ли не смогли пролезть в дырку, то ли стояли на шухере. Товар брать не стали — взяли порядка 10 тыс рублей из кассы и еще 40k из кабинета и убежали», — сообщил Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, основные подозреваемые — находящиеся на учете в полиции парни с Эльмаша. И это якобы уже не первое их подобное преступление. МВД проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...