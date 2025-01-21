Банда подростков в Екатеринбурге обчистила магазин, выломав окно. Видео

22 января 2025 в 02:34 Размер текста - 17 +

Полиция ищет подозреваемых Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге банда подростков 13-16 лет пробралась в магазин «Энергия спорта» на ул. Куйбышева, 175 и вынесла оттуда 50 тысяч рублей. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев (торговая точка принадлежит его товарищу). По словам Чукреева, преступление произошло в ночь на 21 января. «Около двух часов ночи преступная троица выломала окно в дверном проеме, и один из них проник внутрь. Двое других то ли не смогли пролезть в дырку, то ли стояли на шухере. Товар брать не стали — взяли порядка 10 тыс рублей из кассы и еще 40k из кабинета и убежали», — сообщил Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, основные подозреваемые — находящиеся на учете в полиции парни с Эльмаша. И это якобы уже не первое их подобное преступление. МВД проводит проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге банда подростков 13-16 лет пробралась в магазин «Энергия спорта» на ул. Куйбышева, 175 и вынесла оттуда 50 тысяч рублей. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев (торговая точка принадлежит его товарищу). По словам Чукреева, преступление произошло в ночь на 21 января. «Около двух часов ночи преступная троица выломала окно в дверном проеме, и один из них проник внутрь. Двое других то ли не смогли пролезть в дырку, то ли стояли на шухере. Товар брать не стали — взяли порядка 10 тыс рублей из кассы и еще 40k из кабинета и убежали», — сообщил Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, основные подозреваемые — находящиеся на учете в полиции парни с Эльмаша. И это якобы уже не первое их подобное преступление. МВД проводит проверку.