Замминистра образования Кубани покинет пост после скандала с волонтерами

Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин, который попал в скандал с волонтерами после того, как сорвался на них на видео, покинет должность 31 января. Конфликт произошел после того, как волонтеры опубликовали видео с нецензурными высказываниями чиновника.
«Заместитель министра образования Сергей Урайкин покинет должность 31 января. Конфликт произошел из-за распространенного в соцсетях видео с жалобами на закрытие центра, которое якобы было записано самими волонтерами», — сообщает «Коммерсант».
Как ранее сообщало URA.RU, Сергей Урайкин изначально просто хотел поговорить с добровольцами, однако именно его начали оскорблять первым. О скандале с Урайкиным в Анапе стало известно неделю назад. После того, как соцсетях распространилось видео с нецензурными высказываниями от замминистра образования Краснодарского края, он подвергся критике. Спустя несколько часов Урайкин принес публичные извинения, отметив, что он сам и волонтеры просто недопоняли друг друга и были на нервах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.