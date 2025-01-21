21 января 2025

Замминистра образования Кубани покинет пост после скандала с волонтерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник покинет должность 31 января
Чиновник покинет должность 31 января Фото:

Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин, который попал в скандал с волонтерами после того, как сорвался на них на видео, покинет должность 31 января. Конфликт произошел после того, как волонтеры опубликовали видео с нецензурными высказываниями чиновника.

«Заместитель министра образования Сергей Урайкин покинет должность 31 января. Конфликт произошел из-за распространенного в соцсетях видео с жалобами на закрытие центра, которое якобы было записано самими волонтерами», — сообщает «Коммерсант».

Как ранее сообщало URA.RU, Сергей Урайкин изначально просто хотел поговорить с добровольцами, однако именно его начали оскорблять первым. О скандале с Урайкиным в Анапе стало известно неделю назад. После того, как соцсетях распространилось видео с нецензурными высказываниями от замминистра образования Краснодарского края, он подвергся критике. Спустя несколько часов Урайкин принес публичные извинения, отметив, что он сам и волонтеры просто недопоняли друг друга и были на нервах.

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Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин, который попал в скандал с волонтерами после того, как сорвался на них на видео, покинет должность 31 января. Конфликт произошел после того, как волонтеры опубликовали видео с нецензурными высказываниями чиновника. «Заместитель министра образования Сергей Урайкин покинет должность 31 января. Конфликт произошел из-за распространенного в соцсетях видео с жалобами на закрытие центра, которое якобы было записано самими волонтерами», — сообщает «Коммерсант». Как ранее сообщало URA.RU, Сергей Урайкин изначально просто хотел поговорить с добровольцами, однако именно его начали оскорблять первым. О скандале с Урайкиным в Анапе стало известно неделю назад. После того, как соцсетях распространилось видео с нецензурными высказываниями от замминистра образования Краснодарского края, он подвергся критике. Спустя несколько часов Урайкин принес публичные извинения, отметив, что он сам и волонтеры просто недопоняли друг друга и были на нервах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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