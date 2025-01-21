21 января 2025

Коммунальщики Нижневартовска в усиленном режиме вышли на борьбу со снегом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В день на улицы города выходит более 100 единиц техники
В день на улицы города выходит более 100 единиц техники Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) подрядные организации ведут уборку снега с городских улиц в усиленном режиме. В соцсети местные власти, что так будет вестись работа, как минимум до конца снегопадов.

«До завершения снегопада мероприятия по уборке осадков будут выполняться в усиленном режиме», — сообщили в мэрии города. Для борьбы со снегом в ночное время на улицы выходит порядка 90 единиц техники, а днем — более 100.

Как отметили власти, в этом году на город обрушились более сильные снегопады. В настоящее время выпало уже 91 мм осадков, в то время как в аналогичный период прошлого года — 46 мм. Схожая ситуация и с объемами вывезенного снега — по последним данным на 20 января 2025 года вывезено 470 кубометров снега, что уже больше январского объема 2024 года.

Накануне на территорию Югры обрушилась снежная буря. Регион ждут сильные снегопады и метель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) подрядные организации ведут уборку снега с городских улиц в усиленном режиме. В соцсети местные власти, что так будет вестись работа, как минимум до конца снегопадов. «До завершения снегопада мероприятия по уборке осадков будут выполняться в усиленном режиме», — сообщили в мэрии города. Для борьбы со снегом в ночное время на улицы выходит порядка 90 единиц техники, а днем — более 100. Как отметили власти, в этом году на город обрушились более сильные снегопады. В настоящее время выпало уже 91 мм осадков, в то время как в аналогичный период прошлого года — 46 мм. Схожая ситуация и с объемами вывезенного снега — по последним данным на 20 января 2025 года вывезено 470 кубометров снега, что уже больше январского объема 2024 года. Накануне на территорию Югры обрушилась снежная буря. Регион ждут сильные снегопады и метель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...