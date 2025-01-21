Коммунальщики Нижневартовска в усиленном режиме вышли на борьбу со снегом

В Нижневартовске (ХМАО) подрядные организации ведут уборку снега с городских улиц в усиленном режиме. В соцсети местные власти, что так будет вестись работа, как минимум до конца снегопадов.
«До завершения снегопада мероприятия по уборке осадков будут выполняться в усиленном режиме», — сообщили в мэрии города. Для борьбы со снегом в ночное время на улицы выходит порядка 90 единиц техники, а днем — более 100.
Как отметили власти, в этом году на город обрушились более сильные снегопады. В настоящее время выпало уже 91 мм осадков, в то время как в аналогичный период прошлого года — 46 мм. Схожая ситуация и с объемами вывезенного снега — по последним данным на 20 января 2025 года вывезено 470 кубометров снега, что уже больше январского объема 2024 года.
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