21 января 2025

Трамп допустил введение новых санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп прокомментировал возможные ограничения против Москвы
Трамп прокомментировал возможные ограничения против Москвы Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России, если ее руководство откажется от переговоров по Украине. Об этом он сообщил в интервью одному из ведущих американских телеканалов.

«Звучит вероятно», — заявил Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если руководство России не пойдет на переговоры», — сказал Трамп. По его мнению, диалог между странами является ключевым элементом для достижения мира в регионе.

Президент России Владимир Путин определил курс страны по отношению к Украине в контексте вступления в должность Дональда Трампа. В ходе встречи с ключевыми членами Совета Безопасности, глава государства выразил готовность к проведению диалога с Соединенными Штатами. Эксперты URA.RU отметили, что российский президент демонстрирует новому американскому лидеру открытость к обновлению двусторонних отношений, при этом подчеркивая приоритет национальных интересов России.

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России, если ее руководство откажется от переговоров по Украине. Об этом он сообщил в интервью одному из ведущих американских телеканалов. «Звучит вероятно», — заявил Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если руководство России не пойдет на переговоры», — сказал Трамп. По его мнению, диалог между странами является ключевым элементом для достижения мира в регионе. Президент России Владимир Путин определил курс страны по отношению к Украине в контексте вступления в должность Дональда Трампа. В ходе встречи с ключевыми членами Совета Безопасности, глава государства выразил готовность к проведению диалога с Соединенными Штатами. Эксперты URA.RU отметили, что российский президент демонстрирует новому американскому лидеру открытость к обновлению двусторонних отношений, при этом подчеркивая приоритет национальных интересов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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