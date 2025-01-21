21 января 2025

Трамп заявил, что готовится отправить Украине оружие

Трамп: США изучают возможности продолжения поставок оружия Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине
Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами. Трамп также отметил, что его предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся «в очень скором времени».

«Мы изучаем данный вопрос», — сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос о готовности продолжить поставки оружия Киеву. Он добавил, что «в очень скором времени» намерен переговорить с Путиным и «понять, как все сложится». «Мы займемся этим очень скоро», — пообещал Трамп во время общения с журналистами. Кроме того, президент США упомянул, что вопрос украинского конфликта обсуждался также в ходе его недавних встреч с председателем Китая Си Цзиньпином.

После того, как Трамп официально вступил в должность, он продолжил активно работать над решением конфликта на Украине. Согласно анализу экспертов из журнала Foreign Affairs, скорее всего, Россия сохранит под своим контролем те территории, которые она в настоящее время оккупирует. В то же время Украина, вероятно, получит дополнительные обещания в области безопасности.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами. Трамп также отметил, что его предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся «в очень скором времени». «Мы изучаем данный вопрос», — сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос о готовности продолжить поставки оружия Киеву. Он добавил, что «в очень скором времени» намерен переговорить с Путиным и «понять, как все сложится». «Мы займемся этим очень скоро», — пообещал Трамп во время общения с журналистами. Кроме того, президент США упомянул, что вопрос украинского конфликта обсуждался также в ходе его недавних встреч с председателем Китая Си Цзиньпином. После того, как Трамп официально вступил в должность, он продолжил активно работать над решением конфликта на Украине. Согласно анализу экспертов из журнала Foreign Affairs, скорее всего, Россия сохранит под своим контролем те территории, которые она в настоящее время оккупирует. В то же время Украина, вероятно, получит дополнительные обещания в области безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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