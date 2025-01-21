Трамп заявил, что готовится отправить Украине оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами. Трамп также отметил, что его предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся «в очень скором времени».
«Мы изучаем данный вопрос», — сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос о готовности продолжить поставки оружия Киеву. Он добавил, что «в очень скором времени» намерен переговорить с Путиным и «понять, как все сложится». «Мы займемся этим очень скоро», — пообещал Трамп во время общения с журналистами. Кроме того, президент США упомянул, что вопрос украинского конфликта обсуждался также в ходе его недавних встреч с председателем Китая Си Цзиньпином.
После того, как Трамп официально вступил в должность, он продолжил активно работать над решением конфликта на Украине. Согласно анализу экспертов из журнала Foreign Affairs, скорее всего, Россия сохранит под своим контролем те территории, которые она в настоящее время оккупирует. В то же время Украина, вероятно, получит дополнительные обещания в области безопасности.
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