В США раскрыли, какие условия сделки по Украине может предложить Трамп

Foreign Affairs: Трамп пойдет на территориальные уступки РФ для завершения СВО
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Дональд Трамп намерен уговорить Украину на территориальные уступки России, передает FA
Дональд Трамп намерен уговорить Украину на территориальные уступки России, передает FA Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации продолжает кампанию по урегулированию украинского конфликта. Аналитики Foreign Affairs предполагают, что, вероятнее всего, Россия оставит себе территории, которые в настоящий момент находятся под ее контролем. В свою же очередь, Украина получит дальнейшие гарантии безопасности. 

«Трамп проводил кампанию, обещая быстро закончить [украинский конфликт]. <...> Урегулирование вблизи нынешних линий фронта могло бы разрешить разногласия, что позволило бы России сохранить фактический контроль над [освобожденными территориями] страны, в то время как остальным [украинским территориям] позволят двигаться дальше и следовать своей собственной независимой судьбе. <...> Ключ в том, чтобы убедиться, что у Украины есть поддержка и помощь, чтобы жить в безопасности после прекращения боевых действий», — отмечают журналисты американского издания.

Еще за месяц до официального вступления в должность президента Трамп заявлял о потенциальных территориальных уступках со стороны Украины. В интервью телеканалу Fox News Трамп отмечал, что окончательное решение США примут после встречи с лидерами России и Украины. После инаугурации Трамп приостановил поддержку другим странам, включая Украину, передает телеканал «Царьград». Новоиспеченный американский лидер также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов пойти на перемирие с Россией, сообщает 360.Ru.

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Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации продолжает кампанию по урегулированию украинского конфликта. Аналитики Foreign Affairs предполагают, что, вероятнее всего, Россия оставит себе территории, которые в настоящий момент находятся под ее контролем. В свою же очередь, Украина получит дальнейшие гарантии безопасности.  «Трамп проводил кампанию, обещая быстро закончить [украинский конфликт]. <...> Урегулирование вблизи нынешних линий фронта могло бы разрешить разногласия, что позволило бы России сохранить фактический контроль над [освобожденными территориями] страны, в то время как остальным [украинским территориям] позволят двигаться дальше и следовать своей собственной независимой судьбе. <...> Ключ в том, чтобы убедиться, что у Украины есть поддержка и помощь, чтобы жить в безопасности после прекращения боевых действий», — отмечают журналисты американского издания. Еще за месяц до официального вступления в должность президента Трамп заявлял о потенциальных территориальных уступках со стороны Украины. В интервью телеканалу Fox News Трамп отмечал, что окончательное решение США примут после встречи с лидерами России и Украины. После инаугурации Трамп приостановил поддержку другим странам, включая Украину, передает телеканал «Царьград». Новоиспеченный американский лидер также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов пойти на перемирие с Россией, сообщает 360.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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