Трамп назвал условие, при котором продолжит политику Байдена по Украине: главные заявления президента США

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность дальнейших поставок оружия Украине и предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Трамп сообщил в ходе брифинга с журналистами. Кроме того, американский лидер заявил, что изучает вопрос об отправке помощи Киеву и готов ужесточить санкции против Москвы, если Кремль не сядет за стол переговоров. Главные заявления нового хозяина Белого дома — в материале URA.RU.
Трамп допустил ужесточение санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп заявил о вероятности ужесточения санкций против России, если Москва не начнет переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что дополнительные меры могут быть введены в ответ на отсутствие прогресса в переговорах, передает «Национальная служба новостей».
«Звучит вероятно», — так президент США ответил на вопрос о возможности введения новых санкций против России в случае, если российское руководство не примет участие в переговорном процессе по украинскому кризису. Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он оставался у власти после выборов 2020 года.
Трамп назвал Путина умным
Президент России Владимир Путин является умным человеком, он не уважал бывшего американского лидера Джо Байдена, сказал Трамп во время пресс-конференции, передает RT. «Он не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — сказал Трамп. Также новый президент США сообщил, что готов встретиться с российским лидером в любое время. «В любое время, когда он хочет», — заявил глава Белого дома. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в достижении мира. Об этом он сказал ему лично и очень «серьезно».
Трамп предупредил Китай о новых тарифах
Дональд Трамп выразил намерение наложить дополнительные тарифы на товары из Китая, если к 1 февраля не будет найдено решение проблемы контрабанды фентанила, сообщает «Царьград». Президент США выразил надежду на скорое разрешение вопроса и усиление контроля за распространением данного опасного наркотика. Он подчеркнул, что в случае неудачи в борьбе с контрабандой, будут приняты меры в виде введения новых тарифов против Китая.
При этом, американский лидер рассказал, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина оказать содействие урегулированию конфликта на Украине. Так он прокомментировал свой недавний телефонный разговор с китайским коллегой.
Трамп не против покупки TikTok американской компанией
Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность покупки социальной сети TikTok американскими бизнесменами, включая Илона Маска. «Я был бы не против такой идеи», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов.
Президент также добавил, что провел встречу с текущими руководителями TikTok и предложил им продать платформу, предложив взамен половину выручки от продажи в качестве комиссии для Соединенных Штатов. «Можно подумать о сделке, где кто-то купит [TikTok] и отдаст половину стоимости Соединенным Штатам, и тогда мы разрешим [сделку]. Таким образом, у них будет прекрасный партнер — Соединенные Штаты», — подчеркнул он.
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